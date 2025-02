“Lo faccio per la mia salute” Olly, l’annuncio inaspettato a pochi giorni dalla vittoria del Festival di Sanremo

Olly ha annunciato la sua rinuncia all’Eurovision 2025, citando esigenze personali e un tour programmato. Sul suo profilo Instagram, il cantante ha sottolineato l’importanza di ascoltarsi e prendersi tempo per riflettere sulla propria carriera. A sostituirlo sarà Lucio Corsi, secondo classificato al Festival di Sanremo, che si esibirà con il brano “Volevo essere un duro”. Olly ha spiegato che la sua scelta potrebbe sembrare una rinuncia a un sogno, ma per lui rappresenta un modo per vivere il sogno secondo i propri ritmi.

Il co-autore della canzone “Balorda Nostalgia”, Jvli, ha confermato che Olly aveva già un tour programmato in coincidenza con le date dell’Eurovision, rendendo complicata la partecipazione al contest. Jvli ha ribadito l’importanza della salute mentale di Olly e ha chiarito che il tour era stato pianificato prima della vittoria a Sanremo, il che dimostra che non ci si aspettava di vincere.

Questa decisione ha acceso un dibattito tra i fan sul bilanciamento tra impegni e partecipazione all’Eurovision, ma Olly ha scelto di dare priorità alle sue esigenze personali e professionali. La Rai ha ufficializzato la partecipazione di Lucio Corsi all’Eurovision 2025, congratulandosi con lui per questa importante opportunità. L’Eurovision 2025 vedrà la partecipazione di 37 nazioni e si svolgerà in diverse fasi, con semifinali il 13 e 15 maggio e la finale il 17 maggio, offrendo un’importante vetrina internazionale per la musica italiana.