lo fa tutte le sere

Un cane gigante viene sorpreso mentre dimostra una sensibilità fuori dal comune: il contemplativo pelosetto fa questo tutte le sere.

Il video che ha svelato in diretta l’hobby preferito del tenero gigante a quattro zampe, accudito da un vero amante della montagna, ha già superato le oltre 15 milioni di visualizzazioni a pochi giorni dalla sua condivisione. Nel frattempo, il Bovaro del bernese – assoluto protagonista di questo romantico episodio immortalato al calar del sole – avrebbe stretto amicizia con un secondo pelosetto, con il quale – da ora in poi – trascorrerà quello che è, a tutti gli effetti, il suo momento preferito nell’arco della giornata.

Cane gigante dimostra una sensibilità fuori dal comune: guarda il tramonto tutte le sere

“Il mio cane gigante ama guardare il tramonto tutte le sere“, ammette il padroncino del meraviglioso esemplare femmina di Bovaro del bernese in didascalia alla sua virale pubblicazione. Nel mentre la sua cagnolina si attarda nella contemplazione del panorama dinanzi a lei. Secondo il parere di alcuni utenti la pelosetta è più fortunata del “99% della popolazione degli USA“. La sua casa e la sua vista – su un panorama naturale sconfinato – sono assolutamente bellissime.

A meno di ventiquattro ore di distanza dalla condivisione del primo filmato, il Bovaro del bernese si mostra in compagnia di un secondo pelosetto. “Con gli amici è meglio“, si legge stavolta in didascalia.

La sensibilità mostrata dalla cagnolina che osserva lo scorrere del fiume, il ponte che lo sovrasta e il cielo che si tinge di un arancione sempre più intenso, potrebbe essere – ad oggi – uno tra i buoni motivi per adottare un Bovaro. “Come biasimarla?“, ha aggiunto a tal proposito il papà umano della pelosetta.

La clip del cane di montagna che si intrattiene di fronte a una vista senza confini è stato pubblicato su TikTok da @perrinebridge, lo scorso 26 maggio. Il breve filmato ha già ricevuto 2.9 milioni di apprezzamenti.

Ciascuno dei filmati è stato realizzato in diretta dal nord degli Stati Uniti, e più precisamente in una delle più caratteristiche località dell’Idaho. Lo Stato è difatti celebre in tutto il mondo per la sua ampia collezione di aree naturali protette come quest’ultima che ha letteralmente rapito il cuore di milioni di utenti. Come avrebbe potuto – dunque – non rapire anche quello della pelosetta che ogni giorno si attarda davanti alle sue meraviglie?