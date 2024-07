lo fa per essere adottato-VIDEO

Cosa non farebbe per non passare inosservata? Un cane ha fatto di tutto per farsi notare in un rifugio: la sua tattica avrà funzionato?

Ogni amico a quattro zampe farebbe di tutto per ricevere l’affetto di una famiglia e godere del calore di persone che lo amano e, sebbene non tutti ci riescano, di certo qualcuno ci prova! Questa storia ne è un esempio: un cane ha fatto di tutto per farsi notare in un rifugio, sfoderando le sue ‘armi migliori’ ovvero la tenerezza dello sguardo e un gesto esplicativo, col quale ha voluto dire: ‘Prendi me, scegli me!’. Un esempio commovente della dolcezza dei nostri amici a quattro zampe.

Un cane ha fatto di tutto per farsi notare in un rifugio: ‘Prendimi, scegli me!’

I nostri cani sanno bene quali sono le armi in loro possesso per ‘convincerci’ a fare qualcosa, soprattutto quando si tratta di un’adozione. Infatti molti esemplari che vivono in rifugio desiderano ogni giorno cambiare la loro situazione ed entrare a far parte di una famiglia, ma pochi utilizzano dei mezzi tanto originali per farsi notare rispetto agli altri.

E’ proprio ciò che ha fatto il protagonista a quattro zampe di questa storia a lasciare senza parole coloro che hanno assistito alla scena: non solo ha tenuto nel muso una ciotola, come se volesse invitare gli astanti a dargli del cibo e a prendersi cura di lui, ma ha anche sfoderato il suo sguardo più tenero e dolce per colpire un potenziale futuro padrone. Il suo nome è Athena, proprio come la Dea della guerra, che non si arrendeva di fronte alle difficoltà, proprio come questo cane che porta il suo nome.

Si tratta di una femmina di razza Pastore tedesco, ritrovata in strada malconcia all’età di 6 anni: ora la sua salute è migliorata ma, a quanto pare, non è felice nel rifugio che la ospita perché vorrebbe il calore di una famiglia tutta sua. E quel messaggio con tanto di ciotola e sguardo tenero avrà dato i suoi frutti?

Un cane ha fatto di tutto per farsi notare in un rifugio: un lieto fine per Athena

In realtà la storia di Athena ha già avuto un risvolto positivo nel momento in cui i suoi soccorritori l’hanno raccolta per strada e si sono presi cura di lei: i volontari dell’Associazione Be Intentional non solo le hanno salvato la vita con le giuste cure, ma si sono anche attivati affinché trovasse una famiglia che la amasse. I medici dunque hanno badato al risanamento del corpo e i volontari a quello ‘dello spirito’.

Infatti gli appelli tramite la pagina social del cane (Athena the Dreamer) il cuore di un volontario si è aperto a questa cagnolona, che ha finalmente trovato la sua padrona. Ora di certo la sua ciotola sarà piena e il suo sguardo non più triste, proprio grazie all’intervento di questa donna che ha deciso di prendersi cura di lei.

Questa storia ci insegna che in fondo non bisogna mai arrendersi e che la felicità può arrivare anche quando tutto sembra ormai perduto: Athena ha finalmente ritrovato la sua forza e il suo sorriso, ma siamo certi che userà ancora il suo sguardo irresistibile per ottenere dalla padrona tutti ciò che vuole.