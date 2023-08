lo dimostra la storia di questa donna

La donna dimostra che tutti gli animali sono degni di amore: la sua storia ha fatto il giro dei social network per la sua dolcezza.

Si parla sempre di come i nostri amici a quattro zampe vadano trattati con cura, costanza e amore, in modo da donargli qualsiasi cosa di cui abbiano bisogno. Tuttavia, non sono solo cani e gatti domestici che hanno bisogno di queste attenzioni, alle volte, anche altri animali o insetti necessitano di amore e cure.

La donna dimostra che tutti gli animali sono degni di amore

Martedì 22 agosto un utente di TikTok di nome Katha, che vive in Germania, ha postato un bellissimo filmato di un bombo ferito di cui ha deciso di prendersi cura. Non solo ha nutrito l’insetto e le ha dato accesso ai fiori, ma le hanno anche preparato una piccola tana.

La donna con il suo gesto ha dimostrato che basta veramente poco per aiutare anche il più piccolo essere vivente, che essendo piccoli, non sono meno degni di ricevere amore. Il video di apre con il piccolo bombo ferito che cammina verso Katha e poi sale sulla sua scarpa, come se già sapesse di aver trovato una persona affidabile. A quel punto, Katha, ha notato che il bombo aveva solo un’ala intatta e ha deciso di portarlo a casa e di prendersene cura.

Gli utenti di TikTok sono rimasti incantati da questa piccolo bombo e dal dolce video in cui la donna si è presa cura di lui con amore, curandolo, dandogli cibo e un rifugio sicuri. Katha ha rinominato il piccolo insetto Sweet Pea e sul suo profilo TikTok, ha condiviso anche diversi aggiornamenti per far vedere ai suoi follower che il bombo sta bene. Katha si è presa cura di questa piccola creatura per circa tre settimane. La triste notizia è che i bombi regina vivono solo pochi mesi, di solito tra la primavera e la fine dell’estate o l’inizio dell’autunno, mentre i bombi operaia vivono da poche settimane a pochi mesi.

Il video ha raccolto 41.1 milioni di visualizzazioni, 6.3 milioni di mi piace e decine di migliaia di condivisioni e commenti: “Fantastico, inizio il mio martedì singhiozzando per un bombo che vive la sua vita migliore grazie all’aiuto di umani gentili“; “Ogni creatura ha il diritto di vivere. Questo è fenomenale. Proprio quando penso di non poter andare avanti, qualcuno mi infonde la vita. Grazie!“; “Hanno una vita così breve, ma i giorni che le state dando sembrano essere i migliori della sua vita“; “Questa ape e l’amore che le state dando è la cosa più carina e dolce del mondo!!! solo amore puro“.