“Lo conoscono tutti” Temptation Island, la clamorosa scoperta sul papà di Martina emerge solo ora: chi è davvero

Gli spettatori hanno gli occhi sono puntati su Martina a Temptation Island. Il perché? La giovane romana di 29 anni sta partecipando al reality delle coppie con il suo fidanzato Raul, lui quattro anni più giovane di lei. Martina sembra star diventando una papabile protagonista di questa edizione di Temptation Island.

Dopo solamente le prime due puntate del reality, Martina ha già dato modo di immaginarla come una delle protagoniste più interessanti. Proprio lei, nella coppia, ha proposto la partecipazione a Temptation Island per mettere alla prova il suo Raul e la sua gelosia, una situazione che comincia a non sopportare molto.

Martina non si è di certo risparmiata davanti alle riprese del programma. La romana ha già condiviso molto su se stessa e sulla relazione con Raul. Tanti anche i dettagli della sua vita familiare e professionale che il pubblico ha potuto conoscere su di lei. Si è saputo, infatti, che Martina lavora come cassiera nel ristorante di famiglia, un’attività che infastidisce il fidanzato a causa del contatto con numerosi clienti.

Non è solo una questione inerente il lavoro che fa; ci sono alcune chicche svelate al pubblico. Il ristorante non è una location qualunque, infatti, il padre di Martina è una celebrità a Roma. Durante una serata con uno dei tentatori, Martina ha parlato del ristorante di famiglia senza rivelarne il nome. “Non mi sembra il caso”, ha detto la 29enne romana. Un sito specializzato in notizie gastronomiche, però, ha indagato un po’ e ha svelato tutto.

Il ristorante di famiglia dove lavora Martina è un famoso locale nel cuore della capitale. “Anche il padre è una vera star, a Roma lo conoscono tutti”, riporta ‘Buttalapasta.it’. “La giovane donna lavora da sempre nel ristorante del padre, Da Dante, ed è quindi abituata a relazionarsi con il pubblico. Il suo sorriso e la sua simpatia sono certamente tra le sue qualità vincenti, ma è proprio la sua espansività verso i clienti che provoca la gelosia del fidanzato”.

Il locale del padre di Martina sarebbe anche apprezzato da diversi vip. Sul profilo Instagram del ristorante si possono vedere molti personaggi famosi che pranzano o cenano lì. I classici non possono mancare in un ristorante del genere, e quindi giù di carbonara, amatriciana, cacio e pepe, paste fresche e carni succulente locali. Tra i clienti più famosi ricevuti dal noto ristorante romano ci sono Mahmood, Mauro Icardi, Geolier e tra le foto del papà di Martina si può notare anche qualche volto simbolo come Christian De Sica, Nanni Moretti, e personaggi come Simona Ventura, Claudio Bisio, Enrico Brignano e tanti altri.