VERONA – Nonostante la crisi e il futuro incerto c’è uno chef che scommette sulla ristorazione e apre un nuovo locale. Giancarlo Perbellini, 56 anni, veronese di Bovolone, due stelle Michelin, sceglie il lago di Garda come location per la sua decima creatura. “La pandemia ha dato uno stop a tutte le attività ma non mi voglio fermare. Credo nella ripartenza e scommetto sulla ristorazione e sul turismo”, dice con ottimismo ma senza mai perdere di vista i conti.

La gestione di una galassia di locali in varie parti d’Italia ha imposto anche delle contrazioni di organico. Ma non tutto è negativo, nella crisi ci sono anche possibilità nuove. Il decimo ristorante sarà aperto a Garda, in località “Ai Beati”, che darà anche il nome al locale. “Il posto è incredibile, l’investimento è oneroso visto il periodo ma io e mia moglie Silvia abbiamo deciso di scommetterci con un impegno di 300 mila euro. In questo momento ci sono anche tante agevolazioni: sarà una cucina 4.0, tutte le macchine comunicano tra di loro e c’è una centrale per il controllo dei frigoriferi. Una svolta green e digitale che dà accesso alle agevolazioni statali”, spiega Perbellini, che ricorda come la pandemia abbia impattato in modo importante anche sulla sua azienda. “Di tutti i ristoranti soltanto due sono aperti con la consegna a domicilio ma nonostante questo ci siamo imposti l’ottimismo.

Giancarlo Perbellini e la moglie Silvia Bernardocchi descrivono con entusiasmo il luogo in cui sorge questo loro nuovo ristorante. “E’ una delle più belle terrazze del lago di Garda, si vede quasi tutta la costa bresciana. Un vero incanto”. L’apertura di un ristorante oggi è una notizia, perché quella dei ristoratori è una delle categorie che più sta soffrendo la crisi economica determinata dal virus.

“Io credo nella ripresa, nel mondo post pandemia” ripete Perbellini. “L’unico grosso punto di domanda è: quando ripartiremo con i turni serali? Il sostentamento di un ristorante è determinato all’80 per cento sull’attività serale e al 20 per cento sui pranzi. Da ottobre dell’anno scorso lavoriamo a singhiozzo e solo pranzo ma questo per noi è un sogno e penso che tutti possano provare a inseguirne uno, trasformandolo in progetto. Dopo aver chiuso le esperienze in Bahrein e a Hong Kong abbiamo deciso di dirottare le forze sull’Italia”.

Se il Veneto passerà in zona gialla, la “Locanda Perbellini – Ai Beati” potrebbe aprire anche tra l’8 e il 10 maggio. “Io credo che ci sarà un boom all’inizio per tutto il nostro settore e poi si andrà verso una normalizzazione” ragiona lo chef. “Quale sarà la geografia dei locali e quante saranno le chiusure, è ancora presto per dirlo. Io spero che i miei colleghi tengano duro”.

Il nuovo ristorante di Garda avrà 100 posti, 40 dentro e 60 esterni, ovviamente calcolando il distanziamento. Il format è il modello “Locanda”, che Giancarlo Perbellini sta replicando in varie parti d’Italia tra Verona, Milano e la Sicilia: proporrà un percorso caratterizzato da ricette regionali della tradizione italiana, rivisitate in chiave contemporanea, secondo la sua personale visione.