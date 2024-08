Lo aspettava con impazienza. Quando si rende conto che non è lui.. la sua reazione lascia allibiti

I due scherzi riservati a un Labrador Retriever che aspettava fanno sorridere: la sua impazienza e infine la sua reazione sono incredibile.

Un cucciolo di Labrador Retriever è il protagonista di un’ultima malinconica quanto esilarante clip apparsa su TikTok in questi ultimi giorni. Nel video condiviso sulla piattaforma da @hanclarkexx il quattro zampe ha una reazione molto particolare di risposta al comportamento del suo umano di riferimento. È l’ora del tramonto e lui, già pronto per la cena, vorrebbe tanto condividere la pietanza scelta dal suo umano coinquilino. Chi avrà la meglio?

Il Labrador Retriever lo aspetta oppure vorrebbe mangiare la sua cena ma resta interdetto

“Dimmi di avere un Labrador senza dirmi di avere un Labrador“, è questa l’anticipazione che @hanclarkexx dona ai suoi seguaci condividendo il primo filmato del suo animale guida su TikTok. Nel secondo, scrive, invece: “come il mio cane reagisce quando torno a casa senza papà“. Quale sarà la sua reazione?

Nel primo breve filmato (vedi sotto) il Labrador esce dalla porta di casa e al posto di accogliere la sua mamma umana appena giunta sull’uscio, le passa affianco per andare alla ricerca del suo papà. Il Labrador Retriever si guarda intorno, cerca tra le macchine, ma ad ogni passo sembra essere sempre più sconsolato. Infine, rassegnato, guarda verso la sua mamma e attraversa nuovamente l’uscio.

A quanto pare, secondi gli utenti, di fronte all’ingresso la sua prima espressione di tristezza e di disappunto non può di certo passare inosservata. Ma veniamo ora alla seconda clip.

Nella seconda clip, invece, l’uomo accanto al Labrador Retriever sta lentamente consumando la sua cena. Il contenuto nel piatto sembra interessare non poco il Labrador Retriever che, prontamente, ha deciso di sedersi accanto a lui e di contemplare i suoi gesti, forse, sperando di ricevere un piccolo assaggio della pietanza.

Se vuoi saperne di più, leggi il nostro approfondimento sul tema>>> Lo scherzo confonde un Labrador Retriever

Quel che genera, però, la sua successiva reazione è l’enfasi con cui il suo umano di riferimento decide – invece – di gustare da solo la pietanza, lasciando – al contempo – assistere il fido al sempre meno “delizioso” spettacolo. Nel frattempo lo sguardo accigliato del Labrador, di risposta a un simile atteggiamento, non può che divenire sempre più rivelatore dei suoi pensieri.

Un Retriever accigliato, le reazioni del Labrador agli scherzi

Tra quelli che potrebbero essere i principali motivi per adottare un Labrador Retriever, secondo l’umano di riferimento di questo Labrador Retriever, vi sarebbe anche quello di fare a lui degli scherzi. Ma siamo sicuri che si tratti di scherzi ben accetti dal fido in questione?

A sottolineare lo stato d’animo del Labrador Retriever ci ha pensato – in ultimis – quanto affermato in didascalia al post condiviso su TikTok lo scorso 8 agosto.

@hanclarkexx So rude 😤 #dog #dogsoftiktok #daddysboy #labrador #labradorpuppy #yellowlab #fyp #foryou #viral ♬ original sound – Han | IVF mumma 🤍

Il Labrador, dalla sua espressione, sarebbe “costantemente affamato… Proprio come la sua mamma“, non è allora il caso di comportarsi così, anche per gioco, non credete? Sta di fatto che la sua triste reazione, assieme a quella degli utenti, al momento sembra non lascia il minimo dubbio.