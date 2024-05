lo annuncia lei sui social

Tutti siamo sempre molto ottimisti quando conosciamo qualcuno e pensiamo che, dopo aver instaurato una relazione apparentemente solida, possa essere un grandissimo e indimenticabile amore. Una coppia famosa ha dovuto fare i conti con le differenze, quelle che portano, talvolta, a “scoppiare”. E stiamo parlando di Anita Olivieri e Alessio Falsone.

L’ex concorrente del Grande Fratello ha annunciato tramite le sue storie Instagram che la sua breve relazione con il compagno d’avventura nella Casa del noto reality show Mediaset è finita. Qualche settimana fa, la 27enne romana aveva accennato ai suoi follower di attraversare un periodo difficile, senza entrare troppo nei dettagli. Chi aveva sospettato una crisi con Alessio si era rassicurato vedendoli insieme a Ibiza. Tutto rientrato, o almeno così sembrava per la coppia.

Tuttavia, i social spesso non riflettono la realtà. Anita Olivieri ha condiviso una storia su Instagram con una foto di lei e Alessio Falsone davanti a un tramonto, accompagnata da parole che lasciano spazio davvero a pochi dubbi sulla crisi. Nella storia sul suo canale Instagram ha anche espresso amarezza per i commenti non proprio lusinghieri su questa situazione tra i due. In passato girava la voce che, addirittura, la loro potesse essere una relazione “fake” e montata ad arte per una questione di fama.

Cari amici, siamo qui per dirvi che io e Alessio abbiamo deciso con grande serenità di interrompere la nostra relazione. Le differenze caratteriali e le abitudini diverse sono molte. Ne avevamo già parlato prima di partire per Ibiza, ma abbiamo scelto con maturità di fare comunque questo viaggio e di goderci la vacanza con gli altri ragazzi.

Dunque, a Ibiza, si sarebbe trattato di un ultimo disperato tentativo di trovare la quadra per la coppia. “L’affetto e la stima restano immutati”, dice Anita Oliveri, ammettendo con commozione quello che è stato un percorso condiviso in modo piacevole. “Abbiamo deciso di rendervi partecipi di questa scelta e vi chiediamo di rispettare la nostra privacy in questo momento”, continua l’ex gieffina informando le tante persone, soprattutto per una questione di “rispetto”, come la stessa Oliveri afferma. L’ex gieffina ha poi concluso il lungo messaggio nella sua storia Instagram dicendo: