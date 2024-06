LNCOON Localizzatore GPS per Auto, 10000MAH 4G LTE Tempo Reale GPS Tracker, Localizzatore Magnetico Impermeabile IP65 per Noleggio Auto, Gestione Flotta, Bagagli Localizzazione

39,00€

(as of Jun 28, 2024 14:30:19 UTC – Details )

Prezzo:





Descrizione prodotto

Posizionamento preciso

Frequenza di aggiornamento della posizione GPS fino a 10 secondi, il posizionamento frequente rende più chiara la traccia storica.

Traccia storica di 180 giorni

Seleziona qualsiasi periodo di tempo entro 180 giorni sulla piattaforma di monitoraggio lncoon per visualizzare il percorso e la velocità del dispositivo.

3 modalità di lavoro

1. modalità di posizionamento temporizzata:Il dispositivo carica il posizionamento a intervalli fissi, che puoi configurare tramite la piattaforma eu.lncoon o l’applicazione LNCOON.

2.modalità di posizionamento intelligente: In questa modalità, il dispositivo traccia il veicolo in tempo reale, registra i viaggi del veicolo e può differenziare lo stato di movimento dallo stato di parcheggio. Se il veicolo si muove, la connessione GPRS è persistente e il dispositivo caricherà un fix di posizione ogni 20 secondi. Se il veicolo si ferma, il dispositivo entrerà in modalità di sospensione e non verrà caricato alcun fix di posizione.

3.Modalità di risparmio energetico: Il dispositivo si riattiverà a un determinato intervallo configurato per caricare le correzioni di posizione. Al termine di ogni caricamento, il dispositivo entrerà in modalità di sospensione profonda e non eseguirà alcuna query remota o azione impostata.

Staffa e pulsante sensore

Staffa

Il dispositivo ha un potente magnete integrato all’interno. Può attaccarsi a qualsiasi materiale ferromagnetico. Il magnete facilita l’installazione.

Oppure puoi attaccare i nastri 3M su un lato della staffa del dispositivo e fissare la staffa all’oggetto target, quindi posizionare il dispositivo sulla staffa.

Pulsante Sensore

Quando il dispositivo è collegato alla superficie, il pulsante rimarrà premuto. Se il dispositivo viene staccato o lasciato cadere, il pulsante tornerà indietro, attivando l’invio di un avviso da parte del dispositivo.

Specifica

Batteria Batteria ai polimeri di litio di grado industriale da 10000 mAh/3,7 V manomissione prova pulsante sensibile alla pressione Classificazione IP IP65 rete di comunicazione LTE/GSM Frequenza (GSM): 900/1800MHz Frequenza (FDD): B1/B3/B7/B8/B20/B28

Allarme multiplo: Puoi accedere alla piattaforma di monitoraggio: LNCOON sul tuo APP mobile/computer/tablet per ricevere vari allarmi: Allarme batteria scarica, Allarme rimosso, Allarme vibrazione, Allarme velocità eccessiva, Geo-fence, Allarme spegnimento

modalità di posizionamento intelligente: In questa modalità, il dispositivo traccia il veicolo in tempo reale, registra i viaggi del veicolo e può differenziare lo stato di movimento dallo stato di parcheggio. Se il veicolo si muove, la connessione GPRS è persistente e il dispositivo caricherà un fix di posizione ogni 20 secondi. Se il veicolo si ferma, il dispositivo entrerà in modalità di sospensione e non verrà caricato alcun fix di posizione.

IP65 impermeabile: Il design robusto e resistente alla polvere e all’acqua IP65 garantisce prestazioni ottimali continue, anche nelle condizioni più difficili.

Piano di abbonamento: solo 4,99$/mes por prepago anual, 6,99$/mes por 6 meses prepago, 9,99$ por mes. Debe elegir un plan de suscripción para recargar antes de poder usar el dispositivo. (reembolso completo de la tarifa si el rastreador no funciona).