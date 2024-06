LMHOME Antifurto Auto – Tracker GPS SIM, Localizzatore GPS per Auto con App, Tag Smart per anziani, bambini, Cani da Caccia, GPS per Cani e Oggetti – GPS per anziani, bambini, cani e oggetti personali

45,99€ - 38,53€

GPS Tracker LMHOME 4G | Localizzatore magnetico per oggetti di valore

Real -time Real -Time -Localization Device con distanza illimitata

Le nostre app Android e iOS mostrano la vista panoramica di Google Street.

Batteria ricaricabile da 2000 mAh, utilizzare fino a 8 giorni

Due metodi di persecuzione: satellite esterno + stazione base interna

Aggiornamenti immediati di 10 secondi, i dati raccolgono ogni secondo, analizza e inviano l’aggiornamento al server ogni 10 secondi

Batteria ricaricabile da 2000 MAH

Langweiliger Akku ab 2000 mAh kann die Verwendung von 3 Tagen bis 10 Tagen basierend auf den Einstellungen des bevorzugten Positionsupdates variierenMehrfach ArbeitsmodusNormaler Arbeitsmodus (das GPS funktioniert weiterhin)Intelligenter Energiesparmodus (das GPS schaltet sich aus, wenn das Gerät statisch ist)Arbeitsmethoden in IntervallenModus einmal am Tag

Monitoraggio remoto e aggiornamenti istantanei 10S

Tenete traccia di dipendenti, familiari o persone care. LMHOME 4G GPS TRACKER fornisce statistiche vitali, tra cui la cronologia e la posizione dei viaggi, la velocità e i tempi. Traccia più dispositivi da un unico account. Ideale se avete diversi veicoli, beni o volete tenere traccia di tutti i membri della famiglia.

Tracciamento GPS in tempo reale illimitato

Segnalazione mondiale completa e distanza infinita. Attrezzatura per proteggere la scatola o perseguire i familiari in luoghi stranieri. LTE 4G +aggiunge 3G e 2G, che possono essere utilizzati ovunque per utilizzare vecchie reti o nuove reti per ottenere la migliore copertura.

Ottimizzazione delle risorse

Monitoraggio 24/7 di tutto ciò che ti piace: automobili, motociclette, camion, anziani, passeggini, barche, giovani, oggetti di valore, bambini, borse e oggetti di valore.

Sapere dove si trovano tutte le apparecchiature in tempo reale e fare scelte intelligenti sugli spostamenti, risparmiando tempo e costi. Essere avvisati quando i dispositivi entrano o escono da determinati luoghi di vostra scelta. Monitorare l’utilizzo per individuare eventuali sottoutilizzi o sovrautilizzi, risparmiando sui costi di manutenzione.

Allarme di recinzione

Gli utenti possono utilizzare un poligono circolare per impostare un intervallo geografico o un modulo personalizzato sulla mappa e per emettere un avvertimento

Tracker multifunzionale

Ricevi notifiche di posizione del tracker GPS tramite app SMS/iOS/Android. La posizione è esattamente, il corso è facile da controllare e persino tenere traccia della velocità. Elenca l’ora, la fermata e la durata di ogni fermata.

Mantieni una panoramica di tutto ciò che si muove

Segui auto, veicoli, camion, bambini, giovani conducenti, coniugi, animali domestici, articoli di bagagli, bagagli, anziani, anziani, persone autistiche, attrezzature, strumenti, dipendenti, attività dell’azienda, motociclette, ATV, cose veloci e preziose. Barche, droni

Magnete forte e installazione facile

I magneti GPS sono un forte dispositivo magnetico che può essere attaccato alla superficie metallica come il tetto e il corpo dell’auto. Di solito viene utilizzato in applicazioni come la persecuzione e il posizionamento del veicolo, che ripara il dispositivo GPS sul tetto per accettare segnali satellitari e migliorare l’accuratezza del posizionamento. Allo stesso tempo, anche i magneti GPS sono molto facili da installare, posizionati solo sul tetto o su altre superfici metalliche. Con questo design, i magneti GPS possono essere rapidamente e facilmente installati e suddivisi e sono adatti per le applicazioni che devono essere sostituite frequentemente.

Tracker interno ed esterno

2 Le modalità di tracciamento ridondanti funzionano all’interno e all’esterno. Satelliti GPS all’aperto. Quando il segnale GPS è perso, il nostro dispositivo riceve informazioni sulla posizione dei dispositivi mobili utente tramite telecomunicazioni, la rete di comunicazione radio dell’operatore mobile.

È possibile migliorare l’efficienza del lavoro, ridurre i costi del lavoro, aumentare la sicurezza e ridurre il rischio di perdita di oggetti.

Diversi dispositivi in ​​un unico account

Se sei un manager della flotta che deve gestire i tuoi numerosi veicoli contemporaneamente, ti preghiamo di inviarci tutti i tuoi numeri ID e farci sapere quale nome utente desideri. Ti aiutiamo a creare un account di gruppo, quindi puoi vedere tutte le auto su un’app/piattaforma Web. Puoi controllare la tua auto ovunque e monitorare se i tuoi lavoratori sono pigri. Non preoccuparti se la tua auto è al sicuro e un lavoratore quando lavora sodo.

Antifurto

Tenete sotto controllo la vostra attrezzatura o il vostro veicolo in tempo reale. Sarete avvisati se il dispositivo si sposta o esce da un perimetro da voi stabilito o se ci sono stati spostamenti non pianificati.

Diversi allarmi / applicazioni

Scarica l’allarme della batteria / allarme eccessivo di velocità / vibrazione / movimento del braccio allarmante

Applicazioni: auto, camion, motore, rimorchio, escavatore, api, barche / navi, borse, strumenti, persone anziane, bambini, animali, escursionisti, sedie a rotelle, ecc.

Una piattaforma di posizione GPS può aiutare a gestire i veicoli e qui ci sono alcuni dei tuoi vantaggi:

1. Tracciamento in tempo reale: la piattaforma di posizione GPS può fornire informazioni sulla posizione in tempo reale dal veicolo e aiutare i manager a rimanere aggiornati attraverso la posizione e le condizioni di guida del veicolo.

2. Gestione dei veicoli: la piattaforma di posizione GPS può aiutare i manager a monitorare le condizioni di guida dei veicoli in tempo reale, tra cui la velocità del veicolo, il percorso di guida, il tempo di viaggio, ecc. E gestire e monitorare i veicoli.

3. Memoria di avvertimento precoce: la piattaforma di posizione GPS può impostare i parametri di allarme, ad es. B. Attraversamento della velocità, guida illegale, ecc.

4. Analisi dei dati: la piattaforma di posizione GPS può archiviare i dati di guida del veicolo, analizzare e conteggio in base ai dati e fornire una base più scientifica per la gestione del veicolo.

In breve: la piattaforma di posizione GPS può aiutare le aziende a comprendere prontamente le condizioni di guida dei veicoli, a migliorare la gestione dei veicoli, ridurre i costi operativi dei veicoli e aumentare il beneficio economico.

Il potente localizzatore GPS magnetico senza installazione presenta vantaggi unici e può essere utilizzato e conservato in modo più conveniente. Questi prodotti sono solitamente dotati di una forte clip magnetica posteriore, che può essere fissata a qualsiasi angolo metallico dell’auto, senza installazione richiesta, e può essere utilizzata e conservata sempre e ovunque. Ciò non solo può offrire agli utenti maggiore comodità, ma anche proteggere efficacemente l’auto dai danni. Pertanto, i prodotti altamente magnetici e senza installazione stanno diventando sempre più popolari tra i consumatori nel mercato automobilistico.

➤Potente GPS Tracker 4G: Il GPS Tracker LMHOME 4G è un dispositivo di tracciamento GPS potente e facile da usare che consente di monitorare in tempo reale la posizione dei tuoi oggetti di valore. Grazie al suo magnete incorporato, il tracker può essere attaccato a qualsiasi superficie metallica, consentendoti di trovare facilmente i tuoi oggetti anche se sono nascosti sotto i mobili. Dimensioni: 53 mm x 36 mm x 20 mm.

➤Versatili possibilità di utilizzo: Il GPS Tracker magnetico LMHOME è un dispositivo di tracciamento versatile adatto a una varietà di applicazioni. Grazie alle sue dimensioni compatte e alla staffa magnetica, può essere facilmente installato, mentre la lunga durata della batteria garantisce la sua funzionalità per periodi più lunghi. Questo tracker può essere utilizzato per zaini, borse, auto a noleggio, camion, moto, camper, barche, taxi e altro ancora.

➤Utilizzo di una scheda SIM nano: Questo GPS Tracker utilizza una scheda SIM micro, che può essere utilizzata per monitorare veicoli o altri oggetti. Con il suo magnete per l’attacco a oggetti metallici e la sua batteria integrata, è completamente funzionale. Si consiglia l’utilizzo di una scheda SIM Vodafone o Wind / TIM.

➤Recinto elettronico: Il GPS Tracker magnetico LMHOME è un dispositivo piccolo, leggero e discreto che può essere utilizzato per tracciare animali domestici, bambini o anziani. Il tracker può essere attaccato a un portachiavi, uno zaino o altro oggetto e invia aggiornamenti in tempo reale al tuo dispositivo non appena il tracker viene attivato o spostato. Riceverai un avviso quando il dispositivo si muove nell’area del recinto elettronico.

➤Installazione semplice: Grazie ad un magnete potente, il dispositivo può essere montato rapidamente e in modo stabile. Può essere facilmente installato e fissato su un’auto, un camion o qualsiasi altro obiettivo con superficie metallica.