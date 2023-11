LK Set di 3 vetri temperati con Samsung Galaxy A50 con cornice di installazione pellicola protettiva per schermo per Galaxy A50 anti graffio e senza bolle d’aria(ultra resistente e HD e durezza 9H)

Dal marchio

Nel 2014, LK ha iniziato da una piccola officina con solo 2 fratelli che volevano portare accessori per dispositivi mobili premium a tutti i bisognosi.Dopo anni di profonda coltivazione, siamo diventati un’azienda globale specializzata in accessori mobili protettivi con centinaia di membri. Con i prodotti prevalenti in una varietà di paesi e regioni, LK ha guadagnato l’amore e la fiducia di centinaia di milioni di fan.

In LK, ci avviciniamo al nostro lavoro con passione duratura e una mente aperta. Qualunque cosa facciamo, la facciamo bene e con la stessa passione ed energia. Lungo il nostro percorso, alcuni valori fondamentali che uniscono l’intero team LK hanno definito tutto ciò che facciamo:

Crea prodotti “wow”.Ossessionare i dettagli.Fai del tuo meglio per i clienti, non per noi.

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 18,29 x 11,68 x 0,76 cm; 70 grammi

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 18 marzo 2019

Produttore ‏ : ‎ LK

ASIN ‏ : ‎ B07PRGGGDQ

Numero modello articolo ‏ : ‎ Samsung Galaxy A50

【Sensibile al tatto】 La chiarezza ad alta definizione e la sensibilità del touch screen garantiscono prestazioni ottimali e rispondenti.

【Installazione facile】 Offriamo istruzioni video facili da seguire che facilitano l’installazione, il kit LK consente di posizionare lo schermo nel posto giusto.

【Qualità】 Senza polvere, senza impronte digitali, facile da installare, senza bolle.

【Custodia Friendly Design】 Uno spazio aggiuntivo è lasciato intorno ai bordi. Compatibile con la custodia che avvolge i bordi del cellulare senza interferire con il vetro, compatibile con la maggior parte delle custodie.

