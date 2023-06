L&K 12 paia Calze da Uomo sportive Sneaker Calzini Cotone comodo multicolore 2121

Descrizione prodotto

Calze a tinta unita Che si tratti di un abito da lavoro o di un coprigambe chic, L & K ha la calza giusta per ogni occasione. Potete anche fare una dichiarazione di moda con calze a tinta unita. Calzini sneaker da uomo in cotone: antibatterici e traspiranti Grazie alla gestione dell'umidità del cotone che regola il clima e alla resistenza del poliestere, le calze estive offrono agli uomini traspirabilità e comfort senza sudare. Morbidissimo, leggero e confortevole. Calzini sportivi da uomo L&K: antibatterici e traspiranti, ideali per l'attività sportiva Calzini invisibili – Ideali per mocassini, loafers, sneakers, scarpe sportive

Dimensione

35/38,39/42,43/46,47/50

Materiale

85% Cotone 10% Poliammide 5% Spandex

ideale per lo sport e l´attivitá di tempo libero

85% cotone 10% poliammide 5% elastan

Chiusura: Elastico

Lavabile solo a mano

Altissimo grado di adossamento grazie alla combinazione Cotone viscosa con assorbimento umiditá

Questi calzini garantiscono un piacevole clima al piede

no restringersi; niente pieghe, no infeltrimento

