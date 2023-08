Lizzo travolta da una bufera, pure Beyoncé la “cancella” dal suo tour

Lizzo è sulla bocca di tutti ma purtroppo non per una buona causa.

La cantante – al secolo Melissa Viviane Jefferson – è stata infatti accusata e denunciata da tre sue ex ballerine di mol3stie s3ssuali. Le querelanti hanno dichiarato di essere state “costrette a sopportare comportamenti s3ssualmente denigratori e partecipare a inquietanti spettacoli di s3sso”. Questo sarebbe successo tra il 2021 e il 2023. La causa contro la cantante è stata depositata al tribunale di Los Angeles da Arianna Davis, Crystal Williams e Noelle Rodriguez. Al momento, però, non è chiaro a quanto ammonti il risarcimento.

Alcuni fatti sarebbero avvenuti durante le pause del tour, quando Lizzo pare portasse tutto il suo corpo di ballo in locali di lap-dance. Proprio lì avrebbe chiesto a loro (in particolare alle tre ballerine) di mimare atti espliciti e giocare con accessori e giocattoli erot1ci. In particolare, Arianna Davis avrebbe dichiarato di essere stata costretta a toccare il s3no di una donna che si stava esibendo in un locale notturno di Amsterdam e di aver ricevuto offese per il proprio peso. Sì, proprio da Lizzo, la paladina del bodypositive.

Ovviamente il caso è esploso ma per il web la cantante è già colpevole. C’è chi parla di “cancellazione” e chi di unfollow di massa. Quel che è certo è che pure Beyoncé non è stata con le mani in mano e l’ha letteralmente rimossa dal testo della sua canzone. Durante l’esibizione di Break My Soul (Remix) Beyoncé – nel pezzo in cui cita “Badu, Lizzo, Kelly Row” fa una pausa fra Badu e Kelly evitando di pronunciare il nome della collega.

Beyoncé seemingly skips over Lizzo’s name during the Queens Remix performance of ‘Break My Soul’ tonight at the Renaissance World Tour.

She instead repeats Erykah Badu’s name four times.

pic.twitter.com/KhCC3TBbLF

— Pop Base (@PopBase) August 2, 2023