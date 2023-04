Lizzo sfida la legge omofoba del Tennessee

Lizzo ha fatto un bel dito medio al Governatore Repubblicano del Tennessee, Bill Lee, che lo scorso febbraio ha firmato una legge che avrebbe vietato i “cabaret per adulti” in pubblico o di fronte ai minori. E per “cabaret per adulti” intendeva proprio le drag queen.

Una legge – che ha come pena fino a sei anni di reclusione – ma che per fortuna un paio di settimane fa è stata osteggiata da un giudice federale.

Il Tennessee diventa il primo Stato d’America a rendere illegali gli spettacoli drag, la reazione delle Queens di RuPaul https://t.co/EOtHOVwRXC — BICCY.IT (@BITCHYFit) February 25, 2023

Nonostante tutto, in occasione della sua tappa in Tennessee della tournée The Special 2our, Lizzo ha chiamato sul palco del Thompson-Boling Arena di Knoxville ben 20 drag queen. Alcune di loro già note per aver preso parte a varie edizioni di RuPaul’s Drag Race, come Jaidynn Dior Fierce, Asia O’Hara, Vanessa Vanjie Mateo, Kandy Muse e la vincitrice Aquaria.

“Voglio prendere del tempo per ringraziare ognuna di queste animatrici“, ha scritto su Instagram dopo il concerto.

Che Queen.