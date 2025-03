Lizzo parla dei kg persi e in un video mostra il suo nuovo corpo

Lizzo, astro nascente del rap americano e sostenitrice della body positive, è stata al centro di una polemica nell’estate del 2023 a causa delle accuse di alcune ballerine. All’inizio del 2024, la cantante ha suggerito la possibilità di ritirarsi, scomparendo per un periodo dai riflettori. Durante questo tempo, ha intrapreso un percorso di dimagrimento, concentrandosi su alimentazione e attività fisica, perdendo diversi kg.

A gennaio, Lizzo ha condiviso su Instagram una foto in palestra, annunciando di aver raggiunto il suo obiettivo di perdita di peso. Ha rivelato di non aver visto quel numero sulla bilancia dal 2014 e che il suo percorso le ha permesso di perdere il 16% del grasso corporeo in un anno. Ha risposto alle critiche di chi l’accusa di essere stata falsa riguardo alla body positivity, affermando che il tema del dimagrimento e della salute è per lei molto serio. Lizzo ha sottolineato l’importanza di volersi bene, dedicando tempo a prendersi cura del suo corpo, e affermando che non si pente mai di essere attiva fisicamente.

L’artista ha poi fatto il suo ritorno con il nuovo singolo “Love in Real Life” e ha mostrato il suo nuovo fisico su Twitch e TikTok, sottolineando che i suoi risultati sono frutto di duro lavoro e non di farmaci. Lizzo, nonostante la controversia, continua a promuovere l’amore per il proprio corpo e la salute, riaffermando il suo impegno sia nella musica che nel benessere personale.