Lizzo è sempre stata fiera del proprio corpo, ma dopo il video di Rumors le offese sui social in merito al suo aspetto fisico sono aumentate e – presa dallo sconforto – si è sfogata.

E ancora:

“Se non ti piace la mia musica va bene, se non ti piace Rumors è fantastico, ma a molte persone non piaccio per il mio aspetto. Rumors mi è costato un estenuante lavoro di scrittura, esibizione e promozione. Sono più sensibile e questo mi fa sentire molto giù. Mi sento ferita. Per le persone che hanno sempre qualcosa di negativo da dire su di me, che non ha nulla a che fare con la musica o sulla mia attività come artista, e ha solo a che fare con il mio corpo o qualsiasi altra cosa pensi, succhiami la **** da dietro”. – si legge su Spyit – “Perché io mi sforzo a provare gioia ogni singolo giorno… ma ottengo tristezza, esaurimento, rabbia, fastidio, stanchezza e insicurezza. Sulla strada della gioia ci sono tutti questi pit-stop, e io l’ho appena superato”.