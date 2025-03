LIZZO “Amore nella Vita Reale”: Alla Ricerca della Verità [Guarda il Video]

Dopo tre anni di attesa, Lizzo torna con il suo nuovo singolo “Love In Real Life”, che anticipa l’album omonimo previsto per l’estate 2025. Questo brano rappresenta una trasformazione sia sonora che concettuale per l’artista: meno pop convenzionale e più influenze rock ‘n’ roll, come dimostrano il riffing incisivo e il groove del pezzo. La canzone apre con una confessione parlata, seguita da chitarre scintillanti e un ritornello accattivante, in cui Lizzo invita a cercare un amore autentico al di là del mondo digitale.

Con il nuovo singolo, Lizzo abbandona etichette e aspettative, abbracciando una dimensione più grezza e viscerale. I suoi primi concerti si svolgono in spazi più piccoli, come il Wiltern di Los Angeles e l’Irving Plaza di New York, sottolineando il desiderio di stabilire un contatto diretto con il pubblico, lontano dalle grandi arene che hanno contraddistinto il suo periodo precedente.

Lizzo ha sempre sperimentato con vari generi musicali, dall’hip-hop al funk, dal pop all’R&B, ma con “Love In Real Life” mette in luce un’urgenza nuova, non solo sonora, ma anche esistenziale. Il titolo stesso diventa un manifesto del suo nuovo approccio. Il video, diretto da Collin Tilley, riflette questa urgenza con un’estetica vibrante e potente, amplificando il messaggio della canzone. Questo ritorno segna un capitolo significativo nella carriera di Lizzo, che continua ad evolvere e a sorprendere il suo pubblico.