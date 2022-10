Lizzo, 2 Be Loved: testo, traduzione e significato

Lizzo, 2 Be Loved: il testo, la traduzione e il significato della canzone dell’artista americana dedicata a chi vuole amare ancora.

Chi pensava che Lizzo avrebbe arrestato il suo successo con Juice nel 2019, si sbagliava di grosso. La rapper e cantante americana ha infatti dimostrato di essere arrivata per restare, e ormai da diversi anni non è solo una plurima vincitrice di Grammy, ma è anche una delle artiste più apprezzate al mondo in un genere, quello dell’hip hop femminile e dell’R&B, in cui quel pizzico di autoironia e quella voglia di abbattere i cliché possono diventare un vero detonatore. Una cantante versatile che anche con 2 Be Loved ha dimostrato di poter creare delle hit in grado di conquistare tutti. Scopriamo insieme il significato del testo di questa canzone.

Lizzo: il nuovo singolo è 2 Be Loved

Canzone tratta dall’album Special, prodotto da hit-maker di primissimo livello come Ricky Reed, Mark Ronson, Max Martin e Benny Blanco, 2 Be Loved è una canzone molto diversa dai precedenti singoli di Lizzo. La sua atmosfera, ad esempio, si discosta in maniera evidente dal precedente singolo About Damn Time.

Lizzo

Basata su un organo sintetizzato, sembra essere la canzone perfetta per accompagnare lo scorrimento dei titoli di coda di un film degli anni Ottanta, con quelle atmosfere un po’ naive che hanno decretato il successo di certi prodotti in quel decennio. Di seguito il video con il testo di 2 Be Loved:

Il significato di 2 Be Loved

La traduzione del testo di questa canzone ci porta all’interno di una situazione dominata dall’ansia. La protagonista infatti vuole cercare di innamorarsi di nuovo, vuole rimettersi in gioco in una relazione d’amore importante dopo essersi ripresa, non senza fatica, da una fallita. Lo ripete la stessa cantante, che sottolinea: “Sono pronta (lo capirai) a essere amata“.

L’artista si immagina nel suo letto, finalmente, sdraiata, felice di se stessa. Sta troppo bene per rimanere sola. Conosce il suo valore e ora sente di essere pronta a essere di nuovo amata, a rituffarsi in una nuova relazione. Anche se resta un dubbio. Perché il ritornello è in realtà dominato da domande più che da affermazione. Sarà davvero pronta, quindi, o starà solo cercando di accelerare i tempi per dimenticare chi fa ormai parte del passato?