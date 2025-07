LIXIO: Festival Musicale alla Ricerca del Fattore Romagna

Il panorama musicale dell’estate si arricchisce con l’arrivo di LIXIO, un festival innovativo dedicato alla valorizzazione della cultura musicale romagnola. Questo evento, ideato da Giordano Sangiorgi e sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna, si terrà presso il Lupo Beach di Lido di Savio.

LIXIO si svolgerà in tre date: il 9, 16 e 31 luglio. Durante queste giornate, il festival offrirà una varietà di spettacoli e performance che celebrano il “fattore Romagna”, un elemento distintivo della tradizione musicale locale. L’iniziativa punta a coinvolgere artisti emergenti e consolidati, creando un palcoscenico per la musica indipendente e promuovendo la creatività della regione.

La location, il Lupo Beach, è un noto stabilimento balneare che si trasformerà in un centro di attrazione per gli amanti della musica e della cultura estiva. Grazie a questa iniziativa, LIXIO intende non solo intrattenere il pubblico, ma anche riscoprire e valorizzare le radici musicali della Romagna, rendendo il festival un appuntamento imperdibile per gli appassionati di musica e per chi desidera scoprire nuove sonorità.

Ulteriori dettagli sul programma e sugli artisti coinvolti saranno comunicati nei prossimi giorni, mantenendo alta l’aspettativa per questo evento innovativo e ricco di significato per la comunità musicale romagnola.