Livrea Racing Bulls: il nuovo look per la gara di Austin

Austin è un weekend di gara in cui i team mostrano spesso livree speciali per celebrare l’evento. Anche nel 2025, il team Racing Bulls ha deciso di rendere omaggio ai tifosi con un nuovo design.

In occasione della seconda tappa americana della stagione, il team di Faenza presenterà una livrea caratterizzata da un nero perlato con un motivo “tartarugato” in tonalità ambrate, che sarà presente anche sulle tute da gara e sul team kit.

Sono state condivise immagini della vettura VCARB02, che scenderà in pista al Circuit of the Americas (COTA).

Il CEO Peter Bayer ha dichiarato: “Ancora una volta, abbiamo attinto alla cultura in un modo che è tipico di VCARB. Queste livree speciali sono diventate parte della nostra identità; momenti in cui il motorismo incontra la musica, la moda e la creatività. Il design che porteremo in pista questo fine settimana è un’altra audace espressione di questo spirito, e Austin è il luogo perfetto per dargli vita”.