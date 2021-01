Lo hanno trovato morto nella sua casa di Collesalvetti, in provincia di Livorno, Paolo Bucinelli, 69 anni, conosciuto con il nome d’arte di Solange. Sensitivo, attore, personaggio televisivo che ha partecipato a molte trasmissioni Rai e Mediaset e anche a Sanremo.

Era sul divano, accasciato, senza ferite o segni di violenza. Sono stati i vigili del fuoco a forzare la porta, avvisati da alcuni amici di Bucinelli che si erano preoccupati perché non rispondeva da giorni al telefono. Una volta arrivati a casa gli amici hanno provato a chiamarlo e hanno sentito suonare il cellulare da fuori la porta, a quel punto hanno chiesto aiuto ai vigili del fuoco che una volta entrati nell’abitazione hanno trovato il cadavere in soggiorno. Tutto in ordine nelle stanze, nessuna finestra forzata, nessuna intrusione.

Il medico del 118 intervenuto sul posto con i carabinieri ha confermato che il decesso sarebbe avvenuto per cause naturali.

Secondo quanto raccolto dai militari Bucinelli era andato al pronto soccorso domenica scorsa per un problema glicemico e poi era stato dimesso. Non verrà eseguita l’autopsia.

Paolo Bucinelli aveva cominciato a lavorare in tv negli Anni Ottanta, aveva partecipato a molti programmi, resta celebre una sua partecipazione a Domenica in dove aveva polemizzato con un altro sensitivo: Solange sosteneva che leggere la mano o i tarocchi era per lui una missione e che non prendeva soldi. Nel 2004 Solange aveva partecipato al reality show “La Fattoria”, e come opinionista era ospite fisso di “Buona Domenica”. Aveva recitato nel cinepanettone “Matrimonio alle Bahamas”. Solange conduceva una trasmissione su 50Canale, una rete locale pisana, dove dava consigli agli spettatori che telefonavano da casa.

Di recente era finito sui rotocalchi, su Novella 2000, per aver letto la mano al leader della Lega Matteo Salvini che aveva incrociato in maniera casuale.