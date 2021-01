Ricoverato a dicembre per un dolore alla gamba, Giovanni Mesini ha contratto tra le mura dell’ospedale di Livorno prima il batterio New Delhi e poi il Covid. E infine, mercoledì scorso, ha perso la vita. Aveva 68 anni. La Asl ha già disposto un’indagine interna per far luce sulle dinamiche. Nell’ultimo mese Giovanni ha raccontato costantemente i momenti estenuanti del suo ricovero. Sulla sua pagina Facebook ha tenuto un diario, annotando sfoghi, rabbie e rassegnazioni per una situazione precipitata oltre ogni aspettativa. Quella che emerge è una storia quasi del paradosso, che rievoca il racconto Sette piani di Buzzati: un uomo arrivato in ospedale per una semplice visita e mai più uscito.

Il 14 dicembre entra in reparto e i medici gli diagnosticano un’occlusione arteriosa come causa del male alla gamba. Insieme gli scoprono anche una polmonite. “Incomincio a chiedermi, con i miei acciacchi – scrive quella sera sul suo diario – che possibilità ho di sfangarla. Fortunatamente il tampone Covid risulta negativo”. Nei primi giorni le difficoltà vengono vissute quasi con ironia: “Lo so, sono un brontolone, per giunta vecchio – dice Giovanni lamentandosi della qualità dei pasti serviti in camera – . L’importante è conservare il buonumore”. Il 23 dicembre le cose sembrano migliorare: “Inizia un lento ritorno alla normalità, vedo luce”. Ma dopo Natale i problemi persistono e la stanchezza psicofisica diventa pressante. In corsia contrae il batterio intestinale New Delhi. Le tac vengono spostate e le dimissioni rimandate. “Un calvario”.

Il 6 gennaio circola nel reparto una notizia di cui dà subito l’allarme, quasi premonitore, su Facebook: “Hanno beccato uno positivo al coronavirus”. Poche ore più tardi scopre di avere anche lui il virus. “Tante precauzioni quando ero fuori per beccarmelo in ospedale. Sono imbestialito. Già ero fuori dai gangheri per essermi preso un batterio ospedaliero, di quelli resistenti a tutto. Ora il Covid”. La rabbia è forte: si sfoga per la scarsa igiene del bagno e per alcuni comportamenti degli infermieri. “La sanità più bella del mondo soffre di menefreghismo acuto”. La situazione da logorante diventa drammatica. Scrive la mattina presto come in piena notte. Pubblica anche le foto delle sue mani, con la pelle che inizia a screpolarsi. E intanto il senso di abbandono avanza: “In un mese il mio medico di base non si è fatto vivo una sola volta – racconta il 10 gennaio – Sono sempre più debole, assonnato”. Le condizioni polmonari iniziano a peggiorare. La voce da energica diventa rinunciataria. Impregnata di un’amara consapevolezza: “La situazione precipita – dice l’11 gennaio alle 7.39 – . Senza il respiratore difficilmente andrei avanti. Anche con questo, però, l’ossigenazione è ormai ai limiti ed è in peggioramento. Non è difficile la scommessa sull’esito finale. Pazienza. I miglioramenti delle settimane precedenti mi avevano riconciliato con la vita, non pensavo più che mancassero mesi o al più pochissimi anni. Ora però si contano i giorni”.

Il 13 gennaio scrive i suoi due ultimi messaggi. Entrambi per denunciare i comportamenti di un’infermiera di reparto, con cui ci sarebbero stati persino insulti reciproci. Poi il decesso. Nei giorni prima aveva lanciato anche un appello per far luce sulla vicenda: “Spero solo, nel caso, di essere ben vendicato e che la cosa si risappia”. Ieri la Asl Nord Ovest ha avviato un’indagine interna “per verificare se nel corso della degenza siano venuti meno i livelli assistenziali previsti, anche dal punto di vista relazionale oltre che clinico”.