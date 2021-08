Archiviata la lunga storia d’amore con Gigi D’Alessio, Anna Tatangelo adesso sta frequentando Livio Cori. I due sono stati paparazzati da Chi in un esclusivo resort in Puglia mentre si scambiavano coccole e baci in spiaggia. Qualche settimana fa ospite di Francesca Fagnani a Belve, la cantante di Essere Una Donna aveva provato a mantenere segreta l’identità del suo nuovo compagno: “Innamorata forse è un parolone. Però posso dire che sto bene. Quindi non mi va di rispondere a questa domanda, non mi va di fare nomi. Me la voglio vivere con calma. Non smentisco e non confermo niente per il momento. […] Con la vita con Gigi se n’è andata una parte di Anna, quella più malinconica e che giocava a fare la donnina. Perché avevo la voglia di dimostrare più anni di quelli che avevo“.

Non so se sono più sconvolta dal fatto che Gigi D’Alessio stia per avere un altro figlio a più di 50 anni con una ragazza che ne ha 26 meno di lui, o dal fatto che Anna Tatangelo si stia frequentando con Livio Cori. (In ogni caso, che grande acquisto Anna) — Nina 🌸 (@ninakreuz) August 3, 2021

Chi è Livio Cori?

“Anna Tatangelo è stata travolta dalla passione per il rapper e attore Livio Cori. – si legge su Chi – Questa è la prima volta dopo 16 anni che la Tatangelo viene vista baciare un uomo che non sia D’Alessio. Il nuovo amore di Anna ha 31 anni, 3 meno di lei. Nato a Napoli nei quartieri spagnoli, Livio Cori è un rapper della scena underground, che nel 2019 ha accompagnato Nino D’Angelo a Sanremo con il pezzo Un’Altra Luce. Si dice anche che lui sia il misterioso rapper Liberato, ma il segreto per adesso resta”.

Ma Livio Cori è davvero Liberato? Intervistato da Rockol il rapper ha negato (ma anche fosse lui non l’avrebbe mai ammesso, no?): “So che dicono che sono lui. A Napoli quel genere non lo fa nessuno, a parte me e CoCo (produttore e rapper napoletano, di stanza a Londra). Quindi vuoi per il genere, vuoi per la questione del timbro vocale, secondo alcuni simile, si è arrivati a pensare che dietro Liberato ci sia io. All’inizio mi sono messo a ridere quando ho letto dei sospetti, sembrava divertente. Ma a lungo andare la questione è diventata noiosa“.

Liberato o meno, Anna ha scelto benissimo…