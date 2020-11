Quella di ieri sulla carta era una puntata di Live Non è la d’Urso abbastanza ricca e variegata. Oltre allo spazio dedicato al GF Vip, la bella intervista a Gabriele Rossi e le sorelle Lecciso con le sfere, avrebbero dovuto essere in studio anche Wanna Marchi e Stefania Nobile in un talk su maghi e truffe. Questo almeno aveva annunciato il promo dello show di Carmelita: “Tra i tanti ospiti ci sarà Wanna Marchi che parlerà dell’inchiesta su maghi e truffe“.

Barbara in diretta ha annunciato un improvviso cambio di programma: “Questa è una puntata particolare. La scaletta è stata stravolta poco prima di entrare in scena e sono successe molte cose”.

L’ospitata delle regine delle televendite è saltata e le due donne l’hanno spiegato in una live su Instagram.

“Quelli di Mediaset sono stati di una professionalità enorme. Ci hanno fatto i tamponi, ci hanno accompagnato al trucco senza avere affollamenti, quindi io in una stanza e mia madre in un’altra. Però noi non stavamo bene, avvertivamo questa cosa che non andava bene. – ha detto Stefania – C’era un tema di cui avremmo dovuto parlare, ma in Italia stanno succedendo molte cose. Io e mia mamma siamo abituate a dire cavolate e siamo sempre state libere di dire tutto quello che ci passa per la testa, ma saremmo state limitate ieri sera. Quindi parlando con i vertici Mediaset – che ringraziamo – che per poter essere libere di affrontare il tema con leggerezza abbiamo rinviato la nostra ospitata. Non ci siamo sentite d andare a fare le buffone”.

“Ho tirato fuori dalla mia valigia la mia giacca elegante, il pantalone elegante, la scarpetta in tono. – ha continuato Wanna Marchi – Poi ho pensato ‘ma io sono una pagliaccia? Che con tutti i problemi che adesso ha l’Italia in questo momento io mi vesto di tutto punto…’ Non mi volevo vergognare”.