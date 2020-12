Barbara d’Urso l’ha chiamato centinaia di volte e stasera il blackout c’è stato sul serio e non per il famoso live sentiment. Durante il segmento di Live Non è la d’Urso dedicato al Covid la conduttrice stava parlando con i suoi ospiti, Bruno Vespa e Mario Giordano, quando in studio è saltata la luce.

La trasmissione non è stata interrotta, Carmelita è rimasta al buio, ma ha chiesto al regista Massimo Fusi di non staccare il collegamento e di inquadrare lo studio: “Vi avviso che c’è stato un blackout qui a Milano e siamo completamente nell’oscurità. Ma facciamo vedere tranquillamente lo studio, grazie. Fusi, puoi anche farlo vedere, fai vedere, inquadra dall’alto. Noi in questo momento siamo così, siamo al buio, ma vedo che ci sentite. Mi dicono che c’è stato un blackout in tutta Milano. Siamo al buio tutti, fate vedere dall’alto. Tanto siamo in diretta e sono in compagnia di Bruno Vespa, la sua prima volta qui. Mi dite dalla regia, solo per renderlo noto in Italia, cosa sta succedendo di preciso. C’è un blackout corrente anche all’esterno. Non ci spaventa nulla, anche se è in diretta, io vado avanti“.

Fortunatamente dopo pochi minuti in versione ‘dark mode’ è tornata la luce. Comunque sono convinto che Barbarella sarebbe stata capace di continuare a condurre ore al buio, magari solo con qualche luce d’emergenza.

Il video del blackout a Live Non è la d’Urso.