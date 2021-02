Quando chiuderà Live Non è la d’Urso? Giunto alla sua terza edizione e con ben 70 puntate all’attivo, il programma di Barbara d’Urso quest’anno potrebbe chiudere prima e non arrivare fino a giugno, come le precedenti edizioni, e le motivazioni online impazzano.

Se da una parte c’è chi dice che il programma potrebbe chiudere a causa dei suoi alti costi (non a caso da domenica lo studio sarà cambiato, come annunciato dalla conduttrice via La Stampa):

“Dopo anni in cui ho usato il bellissimo studio di Live Non è la d’Urso, dalla prossima domenica, per permettere alla mia azienda un risparmio, lo cedo a un’altra trasmissione e mi trasferisco nello studio di Mike Bongiorno. Per me è motivo d’orgoglio occupare quello studio che ha fatto la storia, ma certo cambiare in poco tempo è difficoltoso. Anche questo però per me significa cambiare pelle”.

Dall’altra c’è chi sostiene che la causa non siano i costi, bensì gli ascolti, scesi dopo il boom ottenuto lo scorso anno sulla scia del Pratiful con Pamela Prati, Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo. Fra questi, Dagospia, che ha così scritto:

“La notizia non passerà di certo inosservata: Live-Non è la d’Urso verso la chiusura anticipata. Il discusso talk show alle prese con i bassi ascolti, tra il 10-12% fino a notte fonda, dovrebbe salutare il pubblico di Canale 5 addirittura tra fine marzo e inizio aprile: dalle parti di Cologno Monzese il vento sembra essere molto cambiato da qualche tempo. […] A fine marzo la d’Urso dovrà lasciare il presidio domenicale e fare posto, dall’11 aprile, a Paolo Bonolis e al suo “Avanti un Altro” adattato alla prima serata”.

Non meno catastrofico il portale televisivo TvBlog che ha addirittura parlato non di chiusura anticipata, ma di chiusura vera e propria.

“Secondo voci che TvBlog ha raccolto, avrebbe deciso la definitiva cancellazione di questa trasmissione, che quindi non tornerebbe più neppure nella prossima stagione televisiva. Al suo posto in questo finale di stagione Canale 5 manderà in onda da domenica 11 aprile le nuove puntate del gioco a premi condotto da Paolo Bonolis “Avanti un Altro di Sera”, che andrà avanti per dieci prime serate e le cui registrazioni partiranno domani”.

Al momento Barbara d’Urso non ha commentato l’indiscrezione, ma ad ogni modo ha davanti a se ancora un mese e mezzo di programma.