Ieri sera è andata in onda la 61esima puntata di Live Non è la d’Urso e tra i tanti ospiti e opinionisti c’era anche Roberto Alessi. Il direttore di Novella 2000 questa settimana però era in collegamento e durante lo spazio dedicato a Paolo Brosio e la sua fidanzata 22enne, è andata in onda una sua conversazione con un’autrice del programma.

Il giornalista ha chiesto se poteva parlare della presunta bestemmia di Bettarini, “Stefano viene buttato fuori per una bestemmia“, l’autrice però l’ha avvisato che non era il momento giusto di discuterne, “già, lo so, lo so, ho avuto anche io il video, ma non ne parliamo adesso“.

Sappiamo infatti che i tecnici dello show di Signorini saranno già al lavoro per riascoltare a rallentatore il video incriminato e quindi non era possibile parlare dell’argomento prima di una decisione finale del GF. Non essendo Bettarini al televoto, scopriremo il suo destino solo all’inizio della puntata di stasera.

Live Non è la d’Urso: il video in cui si sente la voce di Roberto Alessi.

RAGA MA A LIVE C’ERA APERTO IL MICROFONO DI QUALCUNO CHE PARLAVA DELLA BESTEMMIA DI BETTARINI E A CUI È STATO RISPOSTO “EH HO IL VIDEO MA NON NE PARLIAMO ADESSO” #gfvip

Durante #noneladurso

Roberto Alessi parla con un’autrice. Alessi:“Bettarini viene buttato fuori per bestemmia?”

Autrice:“Si lo so, ho il video ma nn ne parliano adesso”. #GFVIP

