Un paio di giorni fa vi ho parlato dell’ultima ospitata televisiva di Gerardina Trovato fatta nella primavera del 2020 a Live Non è la d’Urso. Un’ospitata fatta all’interno del segmento “cantanti esclusi da Sanremo 2020” con tanto di servizio realizzato da lei, Lisa e Tony Dallara a zonzo per le vie di Sanremo a bordo di una limousine.

Quando la cantante è entrata in studio ha subito ringraziato Barbara d’Urso per averle fatto vivere quella giornata: “Mi hai regalato una giornata Barbara!“; per poi subito chiedere una telecamera per inviare un messaggio a sua madre. “Volevo dire mamma tu sei nata odiando, io sono nata amando. Tu potevi aiutarmi a essere all’Ariston di Sanremo quest’anno. Barbara mi ha aiutato e mi ha portato lì, anche se non ce l’ha fatta [a farmi entrare nel cast, ndr], lei è nata come me, amando!”.

Barbara d’Urso, spiazzata da quelle parole, l’ha ringraziata, l’ha abbracciata e poi ha mandato la pubblicità annunciando l’arrivo di Morgan. Al ritorno dalla pubblicità, la conduttrice ha riaperto Live Non è la d’Urso proprio con un’intervista faccia a faccia con Morgan.

Live Non è la d’Urso, Gerardina Trovato contro l’ospitata: “Pentita, ecco perché”

A quattro anni di distanza, Gerardina Trovato è tornata a parlare di quell’intervista.

“Quello è stato un momento che vorrei cancellare, perché a quella trasmissione [Live Non è la d’Urso, ndr] ero andata per dire ben altro. Avevo scritto la mia storia in un libro e Barbara non mi ha fatto dire una parola. Ha cominciato dicendo tutto lei e quando sono arrivata mi avesse fatto dire mezza cosa! Tutte m1nch1at3 su m1nch1at3. È stata tutta una gran m1nch1ata esserci andata. Avevo bisogno di dire molto altro, cose che mi venivano dal cuore. E invece mi è stato impedito”. In realtà la Trovato ha avuto modo di lanciare il suo messaggio, ma a quanto pare non le è bastato.