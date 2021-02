Grandi novità per Barbara d’Urso ed i suoi due programmi domenicali, Domenica Live e Live Non è la d’Urso.

Quest’ultimo – come annunciato dal comunicato stampa diramato da Mediaset – chiuderà il prossimo 28 marzo, mentre dall’11 aprile Domenica Live si allungherà con un “nuovo spazio dedicato all’informazione ed all’attualità” in onda dalle 15.00 alle 17.00 in piena concorrenza di Domenica In.

Live Non è la d’Urso, il ritorno previsto con una nuova edizione

L’attuale edizione di Live Non è la d’Urso chiuderà il prossimo 28 marzo, ma come sottolineato dal comunicato stampa non sarà un addio, bensì un arrivederci: