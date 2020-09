Il 14 settembre 2000 è andata in onda la prima puntata del Grande Fratello, un programma che nel bene e nel male ha cambiato il modo di fare tv. Purtroppo Mediaset per celebrare l’importante anniversario non ha pensato ad un’edizione speciale con i vecchi concorrenti delle passate edizioni, ma comunque ci sarà una sorpresa per i fan dei reality. A farci un regalo è arrivata Barbara d’Urso, che nelle scorse settimane ha organizzato la reunion del cast del primissimo GF. Durante la prima puntata della nuova stagione di Live Non è la d’Urso vedremo i primi ex gieffini tutti insieme, a lanciare lo scoop in esclusiva è stato Davide Maggio ieri sera durante una delle sue live.

Ovviamente non ci sarà Rocco Casalino che è diventato portavoce del Premier Giuseppe Conte, ma pare che gli altri faranno tutti la loro comparsa nel santuario di Carmelita. Il prossimo 13 settembre vedremo insieme dopo 20 anni:Cristina Plevani, Salvo Veneziano, Maria Antonietta Tilloca, Marina La Rosa, Sergio Volpini, Lorenzo Battistello, Roberta Beta, Francesca Piri.

“Barbara D’Urso ospiterà il cast pressochè al completo nell’attesa reunion di un programma che l’ha vista protagonista in prima persona come conduttrice di cinque edizioni. – si legge su Davide Maggio – Riunire i protagonisti del primo reality show, capace di tenere incollati al video nel gran finale oltre 16 milioni di italiani, è un’ottima mossa per la partenza di Live – Non è la D’Urso che va anche a colmare una “pecca” di Mediaset. Non sarebbe stato male, infatti, celebrare il ventennale con uno speciale dedicato. Magari stile doc”.

Live Non è la d’Urso: il promo con Barbara in versione Miranda Priestly.