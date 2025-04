In Lituania, il corpo del quarto soldato americano disperso è stato ritrovato. L’esercito degli Stati Uniti e il segretario alla Difesa, Pete Hegseth, hanno confermato la morte dell’ultimo militare coinvolto in un incidente con un mezzo blindato affondato in una palude nell’est del paese. Dopo giorni di operazioni di recupero, il blindato è stato riportato in superficie lunedì insieme a tre corpi.