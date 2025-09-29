Little Tony: un viaggio nel cuore del rock italiano

Oggi, alle 15:45, su Rai 3 verrà trasmesso il documentario “Little Tony – Cuore Matto”, dedicato a Antonio Ciacci, conosciuto come Little Tony, un simbolo del rock’n’roll italiano.

Il film, scritto da Angelo Petruccetti e diretto da Luca Siciliano, esplora in profondità la vita di Little Tony, mettendo in luce sia i momenti pubblici che quelli privati della sua carriera straordinaria. La figlia, Cristiana Ciacci, guida il racconto con ricordi personali e aneddoti, rievocando momenti speciali, come le passeggiate nei vicoli di Tivoli, sua città natale.

Oltre ai successi musicali, il documentario rivela dettagli sulla sua vita privata, dal suo amore per le auto sportive al forte legame con la famiglia. Arricchiscono il racconto le testimonianze di figure prominenti del mondo dello spettacolo e della musica, tra cui Carlo Conti, Lorella Cuccarini, Gabry Ponte, Edoardo Vianello, Stefano Fresi, Rita Pavone, Al Bano, Paolo Mengoli, Dario Salvatori, Pupo e Pasquale Mammaro, storico manager dell’artista.

Little Tony non è stato solo un cantante, ma un innovatore che ha introdotto modernità nella musica italiana, superando barriere culturali e sperimentando nuove sonorità. Questo documentario rappresenta un’opportunità per celebrare il suo lascito artistico, raffigurando un artista che ha dedicato la sua vita alla musica, con brani intramontabili come “Cuore Matto”, che continuano a ispirare le nuove generazioni.