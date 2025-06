Little Nightmares III: Novità, Data d’Uscita e Pre-Ordini

Il franchise di Little Nightmares continua a espandersi, offrendo nuove esperienze ai fan. Durante un recente showcase, sono state annunciate informazioni interessanti e dettagli sui prossimi progetti.

Little Nightmares III, sviluppato da Supermassive Games, sarà lanciato il 10 ottobre 2025 e può già essere preordinato su PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC, Nintendo Switch 2, PlayStation 4 e Xbox One. I preordini su Switch inizieranno più tardi. Il franchise ha raggiunto un traguardo significativo, vendendo 20 milioni di unità da quando è stato lanciato nel 2017.

Nel nuovo capitolo, i protagonisti Low e Alone si trovano in un mondo chiamato Spirale, attraverso il quale esplorano un abbandonato parco divertimenti, rappresentato nel trailer e nel gameplay rivelati. Chi preordina il gioco avrà accesso a diverse edizioni, tra cui la Standard, la Digital Deluxe e due edizioni speciali, che offrono contenuti esclusivi.

In aggiunta, il 10 ottobre 2025 uscirà anche l’Enhanced Edition di Little Nightmares, che unisce miglioramenti grafici e modifiche al gameplay. Chi prenota una copia digitale avrà accesso anticipato a questa edizione su console e PC.

L’offerta dei contenuti si estende a progetti transmediali: è prevista una seconda stagione del podcast The Sounds of Nightmares, un fumetto intitolato Little Nightmares: Descent to Nowhere in uscita a ottobre 2025, e un romanzo per giovani adulti, Little Nightmares: The Lonely Ones, che sarà rilasciato a settembre 2025. Infine, è stato annunciato un nuovo progetto in stop motion, i cui dettagli arriveranno in un secondo momento.

Rielaborazione: StraNotizie.it

Fonte: redcapes.it