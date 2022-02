La lunga guarigione di Little Horse, il cane abbandonato in una discarica in condizioni disperate

Dopo tante sofferenze, Little Horse finalmente è tornato a stare bene, ma questo cane ha vissuto un’esperienza davvero drammatica. Purtroppo tanti animali sono costretti a subire crudeltà davvero terribili, che sono anche molto difficili da dimenticare.

CREDIT: YOUTUBE

Non è sempre facile trovare un lieto fine per ogni cucciolo. Alcuni non riescono a sopravvivere per riuscire ad incontrare una famiglia amorevole.

Il piccolo Little Horse per esempio, ha vissuto qualcosa di davvero terribile, ma grazie alle cure ed all’amore ricevuto, è tornato a stare bene. La vicenda è iniziata quando i volontari di Humane Society, in Cina, hanno saputo della sua esistenza tramite una segnalazione.

Una donna che vive vicino ad una discarica, un giorno ha sentito un insolito rumore. Ovviamente è presto andata a vedere, ma nel momento in cui si è avvicinata ad un mucchio di spazzatura, ha fatto la triste scoperta.

CREDIT: YOUTUBE

Qualche persona malvagia, aveva gettato il cucciolo e desideravano solo la sua morte. Le sue condizioni erano talmente tanto gravi, che non riusciva a stare in piedi e non poteva smettere di piangere per il dolore che stava provando.

I ragazzi nel sentire la gravità del racconto, sono rimasti sconvolti. Infatti dopo aver preso tutte le attrezzature necessarie, sono presto andati a vedere. Però non si aspettavano di trovare una cosa del genere.

Le gravi condizioni di Little Horse e la sua guarigione

CREDIT: YOUTUBE

Il cagnolino quando era vicino ai volontari, era spaventato. Ma non poteva proprio fuggire. I suoi occhi era molto tristi a causa di ciò che stava vivendo. Inoltre, durante il viaggio in auto dalla discarica alla clinica veterinaria, il cane non ha mai smesso di piangere.

Il veterinario lo ha sottoposto sin da subito ad un’accurata visita ed è proprio a quel punto che è emersa la triste realtà. Aveva diverse ossa rotte, ferite aperte in molte parti del corpo ed era anche troppo debole. La sua strada per la guarigione era lunga e in salita. Ecco il video della sua storia di seguito:

In questo posto nuovo, Little Horse ha conosciuto l’amore. Infatti grazie a tutte le attenzioni che ha ricevuto, è tornato a stare bene. Ora è in cerca di una casa per sempre, ma vederlo felice è davvero bellissimo per tutti.