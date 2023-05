Littizzetto scherza sul suo addio alla Rai e nomina Meloni: Fazio interviene

Dopo aver risposto al ‘Belli ciao’ di Matteo Salvini, Luciana Littizzetto è tornata a scherzare sul suo addio alla Rai. A Che Tempo Che Fa la comica ha fatto dell’ironia sul trasloco della trasmissione sul Nove ed ha anche nominato Giorgia Meloni. Lucianina infatti si è chiesta se la Meloni sostituirà anche il Papa con Porro, così Fabio Fazio è intervenuto: “Lei scherza sempre. I comici come sapete dicono cavolate, sono dei bambini“.

“L’abito che hai addosso lo puoi lasciare qui alla Rai lascia perdere. Invece la scrivania ce la portiamo via o rimane qui? Adesso dobbiamo vedere cosa portare o lasciare. I pesci chi li prende? Bisogna davvero organizzarci. E Filippa la portiamo con noi? Certo la portiamo con noi allora dai. Guarda che io mi organizzo perché ormai manca una puntata.

Tra l’altro ho questa settimana ho fatto una scoperta. In rumeno e in moldavo la parola ‘rai’ significa paradiso. Ci sei stato 40 anni e io più di 20 e non siamo ancora santi. – ha continuato la Littizzetto – Com’è possibile? Poi tu devi aver toccato qualche mela, o anche io ed è successo…

Comunque non sarà santa, ma ho la voce celestiale. C’è una trasmissione molto carina su TV8… dovesse andarci male c’è anche questa rete. Insomma Nicola Savino conduce 100% Italia, dove fanno dei sondaggi e i concorrenti devono indovinare le risposte. E hanno chiesto ‘la voce di quale donna italiana useresti come sveglia?’. Le risposte erano Mina, Arisa, e vediamo chi ha vinto… io! Poi non credo che tutti vogliano essere svegliati dalla mia voce. I miei figli non credo e certamente non vorrebbe nemmeno Matteo Salvini, di sicuro no.

Poi hai visto che in settimana la Meloni è andata dal Papa. Tutti e due vestiti in bianco total white. Infatti il Papa le ha detto ‘ma ci siamo vestiti uguali’. Non è che vogliono mandare via anche il Papa? Vogliono far fare l’Angelus a Nicola Porro?”