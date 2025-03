Littizzetto, le offese ai militari scatenano l’ira dei generali: la dura reazione

Non si ferma la polemica sulla dichiarazione di Luciana Littizzetto, che ha affermato che “noi italiani non siamo capaci di fare le guerre”. La battuta, sebbene fosse presentata in un contesto satirico, è stata percepita come offensiva, soprattutto da chi serve nell’esercito con onore. Il generale Giorgio Battisti, presidente della Commissione Militare del Comitato Atlantico Italiano, ha espresso il suo disprezzo per le parole della comica, sottolineando che ha offeso le famiglie degli oltre 170 militari italiani morti in operazioni dopo la Seconda Guerra Mondiale. Battisti ha auspicato che Littizzetto possa scusarsi per le sue affermazioni.

Anche il Generale Marco Bertolini, ex comandante della Brigata Paracadutisti Folgore, ha commentato la questione, definendo la battuta di Littizzetto “di cattivo gusto” e suggerendo che non fosse casuale, ma una scelta consapevole per ottenere approvazione dal pubblico. Bertolini ha denunciato il retaggio della retorica antitaliana, che dipinge i soldati come incapaci e sciocchi. Ha avvertito che questa narrativa serve a chi sta promuovendo un esercito europeo che riduce l’importanza delle forze armate nazionali.

Il Tenente Colonnello Gianfranco Paglia, Paracadutista e Medaglia d’Oro al Valor Militare, ha aggiunto che, pur rispettando Littizzetto in quanto donna e artista, esiste un limite. Ha esortato a chinarsi di fronte agli uomini e alle donne in uniforme, che servono il Paese con dignità. La situazione evidenzia il rischio di deridere le forze armate in un momento di crescente attenzione alla sicurezza nazionale.