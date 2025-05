Litigio tra Belen e Luxuria a L’Isola: a The Couple scoppia il dibattito

Nell’edizione del 2008 de L’Isola dei Famosi, vi fu una clamorosa lite tra Vladimir Luxuria e Belen Rodriguez, innescata dalle insinuazioni di Luxuria su un possibile flirt tra Belen e Rossano Rubicondi. La reazione di Belen fu esplosiva e volgare, suscitando grande clamore. Con il passare del tempo, le due ex naufraghe si sono chiarite e Belen ha ammesso di provare imbarazzo nel rivedere la discussione, affermando che oggi gestirebbe la situazione in modo diverso pur mantenendo gli stessi concetti. Luxuria ha anche espresso il suo punto di vista, sottolineando come il contesto dell’isola, con la scarsità di cibo e la tensione generata, avesse amplificato la situazione. Ha ribadito che, nonostante la lite, i rapporti tra loro sono restati ottimi e che ormai è tutto alle spalle.

Recentemente, il tema è riemerso nella casa di The Couple, dove i concorrenti si sono divisi le opinioni sullo scontro. Laura Maddaloni ha commentato che Belen ha “fatto bene” durante la discussione, ma Pierangelo Greco ha criticato la volgarità delle sue parole, sostenendo che esprimeva sentimenti indesiderabili. Andrea Tabanelli ha cercato di analizzare la situazione, sottolineando che ci sono stati fattori alla base dello sfogo. Tuttavia, la Maddaloni, pregiudicata dai conflitti passati con Luxuria, ha difeso Belen, insinuando che anche Luxuria non è esente da responsabilità.