Litigio fatale a Pachino: donna di 30 anni arrestata per omicidio del marito con un cacciavite

Una donna di 30 anni di origini nigeriane è stata arrestata a Pachino, nel Siracusano, per aver ucciso il marito colpendolo a morte con un cacciavite. L’episodio è avvenuto il 30 dicembre e, secondo le prime ricostruzioni, la tragedia sarebbe scoppiata al culmine di una lite, probabilmente scaturita dalla recente perdita dell’affidamento del loro figlio di due anni. L’uomo sarebbe stato gravemente ferito all’inguine durante il diverbio e trasportato d’emergenza all’ospedale Umberto I di Siracusa, dove, purtroppo, è deceduto a causa delle ferite.

La donna, con la quale la vittima condivideva un passato familiare difficile, è stata trasferita in un carcere femminile in attesa di una udienza di convalida dell’arresto da parte del giudice per le indagini preliminari. Le indagini sono state avviate dalla polizia, coordinata dalla Procura della Repubblica.

Secondo fonti, prima della tragedia, la coppia avrebbe avuto la visita di due assistenti sociali, che avrebbero comunicato l’inevitabile perdita dell’affidamento del figlio, il che avrebbe innescato il litigio fatale. Si apprende inoltre che l’uomo avesse problemi di dipendenza dall’alcol, e questo rappresentava una costante fonte di conflitto all’interno della relazione. La moglie aveva espresso preoccupazione per i comportamenti violenti del marito quando era sotto l’influenza dell’alcol. Inoltre, sembrerebbe che avesse ricevuto assistenza da un fratello che era giunto dal nord Italia per aiutarla a gestire la situazione familiare e a prendersi cura del bambino.

Dopo l’incidente, i servizi sociali hanno deciso di affidare il piccolo a una struttura protetta, mentre gli inquirenti continuano a lavorare per chiarire tutti i dettagli della vicenda. La comunità è scossa dall’accaduto, e si attende pertanto un’evoluzione delle indagini che possano far luce su dinamiche familiari complesse che hanno portato a questa tragica conclusione.