Litigi tra prof e critiche di Malgioglio: anticipazioni serali di Amici

La prima puntata del serale di Amici 24 ha sorpreso il pubblico con due eliminazioni e tre ospiti, oltre a una proposta inaspettata di Maria De Filippi a uno degli eliminati. Le tensioni tra professori non sono mancate, e i commenti di Cristiano Malgioglio hanno portato a discussioni accese. In particolare, Malgioglio ha espresso dubbi sulla chiarezza della performance di uno dei concorrenti, TrigNo, sostenendo che non scandisce correttamente le parole.

Le litigate hanno coinvolto principalmente Anna Pettinelli e Alessandra Celentano, soprattutto riguardo ai guanti di sfida. La Celentano ha presentato prove fotografiche per dimostrare che la sua allieva Francesca fosse in grado di eseguire la sfida lanciata. La reazione della Lettieri nei confronti di questa valutazione non è stata positiva. Un’altra controversia ha visto il confronto tra Nicolò, allievo della Pettinelli, e Jacopo Sol, di Zerbi. Alla fine, Nicolò ha vinto la sfida, nonostante il guanto fosse stato originariamente lanciato da Rudy Zerbi.

Un momento significativo è stato quando Sabrina Ferilli ha portato una rosa a Maria De Filippi, che poi l’ha regalata a Elena in occasione del suo debutto. Mentre Malgioglio ha continuato a criticare TrigNo, gli altri concorrenti hanno ricevuto per lo più complimenti, eccetto Daniele, che ha subito una critica da Elena per mancanza di espressività.

La puntata si è conclusa con entusiastici commenti su Nicolò, definito emozionante al pianoforte durante il guanto contro Jacopo.