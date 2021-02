Una volta uscito dalla casa del GF Vip Giacomo Urtis ha regalato un orologio di lusso all’amico Mario Ermito. Proprio questo cadeau ha scatenato una litigata tra i due vipponi. Stando a quanto dichiarato da Gabriele Parpiglia a Casa Chi, Mario avrebbe provato a vendere l’orologio del chirurgo dei vip, che ovviamente non l’ha presa bene e nel backstage del GF Vip gli ha lanciato una scarpa.

“La situazione è molto seria. Mario ha avuto la bella idea di metterlo subito su piazza e venderlo al miglior offerente. Sta valutando le proposte che gli arrivani nei DM di Instagram, me l’ha detto lui. Nella puntata di lunedì Ermito si è presentato senza orologio e dinanzi alla domanda di Giacomo ‘Dov’è il mio orologio?’, Ermito non ha saputo rispondere, allora Urtis, sempre dietro le quinte, e questo non si è visto, si è tolto una scarpa e ha provato a tirarla ad Ermito, scarpa che è stata bloccata da Sonia Lorenzini per evitare dei caos.

Non è finita qui tra i due vipponi. Perché dopo di che finita la puntata mentre andavano via, Ermito ha fatto lo sgambetto a Giacomo da dietro, e Urtis è caduto a terra sempre dietro le quinte, e questo rapporto cane e gatto continua ad andare avanti. Ovviamente queste immagini non sono naturalmente andate in onda perché sono successe dietro le quinte ma sono notizie assolutamente vere e che non possono essere smentite”.