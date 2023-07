Litigata tra due alunne dell’ultima edizione di Amici di Maria, i motivi

Qualche giorno fa i fan di Amici di Maria si sono accorti di uno strano movimento social di Angelina Mango. La cantante infatti ha smesso di seguire Maddalena Svevi. Ma cosa si nasconde dietro a questo unfollow? Pare che tra le due ci sia stata una litigata e che tutto sia partito da delle shade che le ragazze si sono scambiate su un gruppo Whatsapp.

“Angelina e Maddalena, tra loro una litigata. La prima ha tolto il segui all’altra e il motivo è curioso. Praticamente qualche giorno fa le due si sono lanciate frecciatine in una chat whatsapp che hanno con gli altri ex di Amici. – ha riportato Amedeo venza – Pare che Maddalena abbia avuto da ridire su Angelina e invece di mandare il messaggio in privato a un suo compagno di Amici, l’ha mandato nel gruppo whatsapp! Da lì è partita la discussione”.

Amiche…mai.

“Era da anni che pensavo di fare Amici di Maria. Avevo paura della convivenza, quello mi frenava, era la mia paura principale e il motivo per cui in passato non c’avevo provato. L’anno scorso mi sentivo pronta ad affrontare questa paura e ci sono riuscita. Ho pensato di fare i provini per la mia passione per la musica.

Poi ovvio ci sono stati momenti belli e altri un po’ complicati. Come quando prima del serale mi faceva paura il cambio di location. Quel palco mi spaventava, ma i miei compagni mi hanno aiutato molto. Ho così tanti ricordi e li porterò tutti con me, ma uno è speciale. Quando il pubblico ha iniziato a cantare un mio pezzo sono stata così felice. Ma anche quando ho ascoltato la produzione di A Mani Vuote. Quel momento l’ho impresso ed è stata un’emozione speciale. In ogni caso sono molto grata a questa esperienza. Questo talent mi ha regalato tante cose e in primis la consapevolezza”.