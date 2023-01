Litigata furiosa tra Oriana e Daniele: “Non ti parlo più! Venderesti l’anima per sto programma di M”

Dopo due giorni di ghosting da parte di Daniele Dal Moro oggi Oriana Marzoli ha deciso di affrontarlo. Tra i due però è scoppiata una litigata furiosa. La spagnola ha accusato – giustamente – il coinquilino di essere sparito negli ultimi giorni.

“Nemmeno mi parli e non so perché! Mi hai visto come stavo? Io mi sono messa a piangere, ma non lo faccio davanti a tutti perché non ho bisogno di farmi registrare e di fare la poveretta, la vittima. Sono stata male e lo sanno i miei amici. Tu hai avuto una brutta puntata? Ma se a me per settimane hanno detto di tutto. Hanno monatto le clip e Sonia mi ha detto di tutto, anche qui dentro la casa mi hanno detto qualsiasi cosa contro e te dov’eri? Quindi non fare le storie se in una puntata di hanno criticato. A me quello che pensano gli altri non importa e questa è la differenza tra me e te. Io ci rimango male solo se è uno a cui tengo che mi fa del male e basta. Tu volevi che dopo le critiche che ti hanno fatto in puntata venissi da te? Ma se in puntata mi hai detto che nemmeno volevi vedermi fuori? Come faceva a venirmi naturale starti accanto? In più ero in una nomination difficile e io mi aspettavo una parola da te”.

Litigata tra Oriana e Daniele, lui sbotta: “Venderesti l’anima per questo programma”.

Dal Moro non ha voluto sentire ragioni: “Tu venderesti l’anima per il GF Vip. Hai fatto tutte ste coppie del ca**o per il programma televisivo de me**a. Questo pensiero non me lo toglie nessuno. A fine puntata sono venuti tutti da me e te no. Sono successe cose per le quali io non stavo bene, cose che non erano per colpa tua. Ti fa comodo parlare di Daniele questa settimana. A te sembra di aver avuto una giornata paragonabile alla mia lunedì?!”

Dopo la litigata Daniele ha continuato a sparlare di Oriana con Antonella Fiordelisi: “Non le rivolgo più la parola manco morto. Non voglio darle corda per alimentare questa storia che può essere controproducente per i miei due miei amici. Di base mi dispiace se escono tutti e tre. però ci sono differenze, due sono miei amici da settembre e siamo sempre andati d’accordo. Quindi io non faccio niente per facilitare l’uscita dei miei amici. L’esperta di reality Oriana. Adesso fa l’innamorata. Lo sapevo che non dovevo andarci dentro l’armadio! Ora da che ho voluto provare a prenderla con leggerezza lei fa quella presa. Lo sapevo che lei avrebbe iniziato a fare quella piena d’amore e sentimento per un bacio e una notte insieme. Che poi prima voleva andare nel letto con Luca. Questa si taglierebbe un piede per il gioco“.

Oriana esperta di reality? Daniele si è scordato il GF 15 e Uomini e Donne?