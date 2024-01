Litigata durante la registrazione di Amici: “Chieste le scuse”

Dopo la pausa natalizia la macchina di Amici di Maria è tornata in moto. Ieri è stata registrata una nuova puntata del reality mariano, che come al solito ha riservato delle sorprese (prepariamo i popcorn per domenica). Stando alle prime anticipazioni ci sarebbe stata una litigata tra Raimondo Todaro e Umberto Gaudino. Giovanni, l’alunno di Raimondo, si è esibito con due coreografia, ma solo una provata con il suo maestro, che pare l’abbia sottolineato, aggiungendo che se avesse seguito il ragazzo in entrambi i pezzi il risultato sarebbe stato migliore. Questo pare abbia indispettito i professionisti, soprattutto Umberto, che c’è rimasto male per l’uscita di Todaro.

Litigata ad Amici: tutto finisce con un abbraccio e delle scuse.

Il profilo Gossip Tv ha rivelato: “Giovanni affronta due coreografie (tra le quattro preparate), Todaro dice che in settimana non ha avuto occasione di seguirlo solo nella seconda coreografia, mentre per le altre tre si sono visti in settimana. Poi litigata tra Todaro da una parte e Francesca Tocca e Umberto dall’altra. Durante la pausa Umberto va da Maria dicendogli che c’è rimasto male per quello che ha detto Todaro; entrano i professionisti. Parla principalmente Umberto, Francesca Tocca diceva a Todaro di dire di aver sbagliato e di scusarsi“.

Della lite ha parlato anche il portale Superguida Tv: “Discussione infine anche su Giovanni che balla un pezzo che in sale prova non aveva provato con Raimondo. Il prof dice che se ci fosse stato lui avrebbe fatto sicuramente meglio e a questo punto Umberto si offende ed entrano i professionisti per discutere delle sue parole. Per fortuna tutto si risolve per il meglio con un bel abbraccio tra Umberto e Raimondo“.

Comunque per una volta in una catfight non è coinvolta Alessandra Celentano!

Metà classe malata,Matthew che se ne va piangendo, la lite tra Todaro Tocca e Umberto , la forse amicizia speciale tra Lucia e Simone , la discussione della Petty e rudy, non so voi ma ci vediamo domenica…#amici23 pic.twitter.com/m7GB73Rk4l — Giovy⭐️ (@Giovyy_2004) January 5, 2024