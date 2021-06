L’ha abbandonata sulla corsia di emergenza dell’autostrada. Così, mettendo la freccia a destra, fermandosi con l’auto e ordinandole di scendere all’altezza di un autogrill. Lei è scesa pensando probabilmente a una pausa del viaggio, invece lì è stata lasciata: ha visto la vettura col marito al volante allontanrsi. Ed è proprio all’autogrill che lei ha chiesto aiuto: “Mio marito mi ha lasciato qui, è ubriaco e viaggia in auto con mio figlio piccolo”. L’operatore del 113 quando ha ricevuto la chiamata stentava a credere a quel racconto.

E invece lei ha spiegato. Col marito erano partiti in auto da Brugnato (La Spezia), diretti a Salerno, insieme al figlio che viaggiava sul sedile posteriore, un bimbo di sei anni. Marito e moglie hanno iniziato a litigare, lui, ubriaco, gridava contro la donna come fuori di sé. Il piccolo ha assistito a tutta la scena. Ha visto che a un tratto il suo papà ha accostato e lasciato la sua mamma in autostrada, da sola nella notte nei pressi di un autogrill. Poi ha ridato un colpo di acceleratore e senza voltarsi ha proseguito sulla E80.

E’ accaduto – come ha raccontato Il Tirreno – tra il 2 e il 3 giugno sull’autostrada E80. La donna ha telefonato al 113 per segnalare l’accaduto, poi ha chiamato un taxi per andare alla stazione della Spezia. La polizia intantop si è messa sulle tracce dell’uomo, che era alla guida ubriaco, con la preoccupazione che potesse provocare un incidente in autostrada. Così, seguendo le indicazioni della donna, gli agenti della polstrada hanno aspettato l’uomo al casello di Aulla (Massa Carrara), per fermarlo.