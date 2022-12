Liti fra giudici e il caso Montesano: parla la sorella di Milly Carlucci

Mai come quest’anno a Ballando con le Stelle si respira un clima teso in giuria fra liti, frecciatine e interviste al vetriolo. A rompere il ghiaccio è stata Anna Carlucci, sorella di Milly, fra le pagine di Today.it. Anche lei lavora a Ballando con le Stelle occupandosi della strategia dei social.

“Il clima dietro le quinte di Ballando con le Stelle è di grande serenità. Le liti tra i giudici non sono una novità, li ho sempre visti discutere e andare d’accordo. Voglio anche precisare che a differenza delle edizioni estere di Ballando con le Stelle come pure del Cantante Mascherato dove la giuria viene guidata nei commenti dagli autori con un auricolare e le puntate non sono in diretta, da noi il giurato dice quello che vuole e se ne assume la responsabilità a 360 gradi. Sui social si parlano, si accusano, ognuno fa i suoi commenti. Immagino che qualcosa si diranno, ma il programma non fa da tramite a ciò che si dicono. Siamo tutti adulti e vaccinati”.

“Abbiamo iniziato nel 2015, prima c’era solo una pagina Facebook con contenuti minimi. Milly mi disse di voler aprire i suoi profili social e mi propose di occuparmene. Così piano piano abbiamo iniziato a dare visibilità ai maestri che a loro volta hanno cominciato ad usarli e così siamo arrivati a smuovere un po’ la Rai che all’inizio aveva un po’ di ritrosia per questo mezzo, arrivando anche a cambiare il meccanismo del televoto che prima arrivava via telefono e aveva un costo. Grazie ai social si è rinnovata molto la platea dei telespettatori che da essere prevalentemente over 60 e bambini, ora è trasversale. Ci tengo a precisare che io non dirigo i social, ma coordino la strategia che ogni anno cambia anche per raggiungere certi risultati. Sempre in accordo con Milly che è il programma”.