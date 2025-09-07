Lite violenta in azienda a Stagno Lombardo, 33enne ferito

In un’azienda di Stagno Lombardo, durante il turno di lavoro, si è verificato un violento litigio tra due dipendenti. La lite è iniziata poco dopo le sei del mattino e ha proseguito anche nel parcheggio dell’azienda, con toni molto accesi.

Secondo le prime ricostruzioni, uno dei due uomini, in un gesto di violenza improvvisa, ha colpito l’altro, un 33enne, con pugni e, sembra, anche con un oggetto. La situazione ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi, che sono giunti sul posto insieme a una pattuglia dei carabinieri della stazione di Sospiro. I militari hanno il compito di ricostruire l’esatta dinamica degli eventi.

Il 33enne, che presentava alcune ferite al volto, è stato trasportato al pronto soccorso in codice verde per ricevere le necessarie cure.