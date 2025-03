Lite Trump-Zelensky, le reazioni dei politici nel giorno dopo

Il confronto tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky alla Casa Bianca sta suscitando ampie reazioni in Italia. Matteo Salvini, leader della Lega, esorta a lavorare per la pace, affermando che dopo tre anni di guerra è tempo di trovare una soluzione, criticando i toni bellici presenti a Bruxelles. Raffaele Nevi di Forza Italia chiama alla calma, sottolineando l’importanza di sostenere Zelensky e dialogare con Putin per evitare nuove tensioni tra Europa e Stati Uniti.

Il ministro per gli Affari europei, Tommaso Foti, critica la mancanza di diplomazia nell’incontro di Trump e Zelensky, evidenziando l’importanza di un accordo sulle terre rare per garantire protezione all’Ucraina. Dall’opposizione, Stefano Vaccari dei Democratici denuncia l’incontro della Casa Bianca come un’aggressione verso l’Ucraina e critica la proposta di un vertice tra alleati da parte di Giorgia Meloni.

Davide Faraone e Enrico Borghi di Italia Viva chiedono alla premier di riferire in Parlamento, esprimendo preoccupazione per gli eventi recenti. Angelo Bonelli di Europa Verde lamenta l’incapacità di Meloni di prendere posizione, descrivendo il comportamento di Trump come un attacco all’ordine internazionale. Nicola Fratoianni invita l’Europa a non aumentare la spesa militare e a garantire il futuro dell’Ucraina.

Carlo Calenda, leader di Azione, sottolinea la dipendenza dell’Europa dalla libertà dell’Ucraina, affermando che gli Stati Uniti sembrano sostenere Putin. Annuncia manifestazioni in tutta Italia per ribadire il sostegno all’Ucraina e all’unità europea.