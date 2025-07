Lite tra giovani al Carrefour: sabato notte agitato a Lodi

Sabato sera, una violenta lite ha catturato l’attenzione dei passanti davanti al Carrefour di viale Italia a Lodi. Poco dopo le 23.30, tre giovani hanno iniziato a discutere animatamente, con toni accesi che sono presto degenerati in una vera e propria colluttazione, secondo quanto riferito da alcuni testimoni presenti.

La rissa sarebbe scaturita da una questione legata a una ragazza, come hanno confermato alcuni degli astanti. “Si sentiva chiaramente che litigavano per lei,” ha riferito un testimone. La situazione è rapidamente sfuggita di mano, con i due ragazzi più coinvolti che non sembravano intenzionati a interrompere il confronto fisico, attirando l’attenzione di un gruppo di otto-dieci persone che assistevano sconvolti alla scena.

Negli attimi successivi, una pattuglia della polizia è stata allertata e si è precipitata sul posto. Tuttavia, gli agenti hanno dovuto attendere a lungo prima di riuscire ad avvicinarsi ai giovani, poiché alcuni clienti del supermercato hanno cercato di fermare la rissa e intervenire nella situazione. L’episodio ha creato preoccupazione tra i presenti, lasciando un segno di imprevedibile escalation in un contesto normalmente tranquillo.