Lite tra Floriana Secondi e una conduttrice: ecco le foto

Ieri, Floriana Secondi è tornata a “Belve”, il programma di Francesca Fagnani, a tre anni dalla sua prima apparizione. Durante l’intervista, ha affrontato con sincerità la controversa “rissa” del 2014 con la conduttrice pugliese Manila Gorio. Secondo le accuse, Secondi avrebbe aggredito Gorio, lanciando forchette e tirandole i capelli. Tuttavia, Floriana ha minimizzato l’accaduto, sostenendo di aver lanciato solo un tovagliolo e affermando: “Di capelli ne ha due metri, non l’ho tirata io”.

Secondi ha raccontato di come Manila l’abbia mancata di rispetto, alzando la voce e creando una scenata in un locale frequentato da amici comuni. Ha ribadito che non ci sono stati gesti di violenza, spiegando che il tovagliolo non era bagnato e che, se lo fosse stato, avrebbe potuto causare più danno.

Dall’altra parte, Manila Gorio ha descritto un episodio ben diverso, rivelando di essere stata aggredita e di aver sporto denuncia per aggressione. Ha raccontato di come fosse stata colpita mentre difendeva un’altra persona, Veronica Ciardi, e ha affermato di aver subito segni dell’aggressione.

Veronica Ciardi ha confermato la versione di Manila, dichiarando che l’incidente è iniziato con insulti e che anche lei ha subito spintoni. Le immagini del confronto rimangono ambigue, con diverse mani visibili attorno ai capelli di Manila, rendendo difficile stabilire cosa sia realmente accaduto.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.biccy.it