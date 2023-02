Lite tra due big a Sanremo: “Sono volati bicchieri addosso dietro le quinte” – il rumor

Dal Festival di Sanremo arriva un rumor choc gold. Si parla di una furiosa lite tra due big in gara e di bicchieri volati dietro le quinte del Teatro Ariston. Poco fa Amedeo Venza ha scritto su Instagram: “Ragaaa bomba su sanremooo! Nel gruppo con Deianira ci hanno appena detto che due big hanno litigato dietro le quinte e sono volati bicchieri d’acqua addosso a qualcuno“.

Travolto dalle domande dei follower, l’esperto di gossip ha aggiunto degli indizi. Pare che le iniziali dei due artisti coinvolti nella catfight siano A e M: “Mi fate morire che volete tutti sapere tra chi è volato il bicchiere d’acqua. E allora ok, bene vi diciamo solo le iniziali se no qua ci arrestano. Sono A e M“.

Anche Deianira Marzano ha riportato l’indiscrezione bomba sul Festival di Sanremo. L’influencer proprio come il collega ha parlato di un bicchiere d’acqua lanciato da un big in gara verso un altro cantante.

“Abbiamo appena ricevuto un messaggio pare che dal dietro le quinte una concorrente abbia lanciato un bicchiere d’acqua in faccia ad un concorrente. Non possiamo dire altro ragazzi. – ha scritto nelle storie Instagram Deianira Marzano – Volevo dirvi che anche se ci siamo sbilanciati già tanto le iniziali di chi ha lanciato il bicchiere d’acqua e chi ha avuto il bagno, ve le meritate! Anche perché ci state inondando di messaggi. Le iniziali sono A e M. Per adesso non possiamo dire altro”.